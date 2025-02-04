Коли не допомагають ні оцет, на харчова сода: британський експерт розповів, як прочистити забиту раковину

Експертка з чистоти Олена Матвєєва радить для прочищення кухонної раковини зробити суміш з харчової соди, звичайної солі та оцту.

Але що робити, коли навіть ця «ядерна» суміш не допомагає? На думку британського експерта Деніела Сміта, харчова сода має слабку лужність, тому вона може спрацювати, а може й ні, пише ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Кращим варіантом, вважає Деніел, стане карбонат натрію (інша назва — «пральна сода» — або англійською washing soda).

Пральна сода набагато краще розщеплює жир та інші речовини, які є найпоширенішими причинами засмічення стоків. Крім того, що це набагато ефективніший розчин, ніж оцет або харчова сода для промивання засмічень, він є натуральним продуктом, таким чином вам не потрібно буде використовувати шкідливі хімікати біля раковини.

РЕКЛАМА

Як за допомогою пральної соди прочистити забитий злив

Закип'ятіть воду, а потім вилийте окріп у раковину — це вже «послабить» жир, слиз і бруд, які блокують дренаж. Окріп необхідний для того, щоб розм’якшити накопичені в трубах жирові відкладення, що часто стають головною причиною засмічень. Щойно вода закипіла, її треба обережно вилити просто до зливного отвору раковини. Гаряча рідина почне розчиняти забруднення, полегшуючи їх подальше усунення.

РЕКЛАМА

Далі висипте до раковини пральну соду та гарячу воду. Потрібно взяти приблизно пів склянки пральної соди (це близько 100 грамів) та акуратно висипати її безпосередньо в злив. Якщо сода осідає на краях і не проходить далі, за допомогою ложки або дерев’яної палички можна проштовхнути її глибше в трубу. Після цього необхідно нагріти ще одну чашку води і повільно влити її до зливного отвору, щоб активувати дію соди. Як результат, почнеться реакція, яка допоможе розчинити засмічення, розщеплюючи жир і накопичені забруднення.

Зачекайте принаймні п'ять хвилин, щоб розчин усунув засмічення. Найкраще буде, якщо ви залишите суміш на 15−30 хвилин.

РЕКЛАМА

Після закінчення цього часу потрібно закип’ятити ще один-два літри води і влити окріп у раковину. Це дозволить змити залишки забруднень і повністю очистити труби. Якщо злив почав працювати значно краще, але все ще є незначне уповільнення стоку води, процедуру можна повторити ще раз.

Раковина буде абсолютно чистою, вода стане текти плавніше і не матиме жахливих запахів.

Щоб уникнути подальших засмічень, варто періодично проводити профілактичне чищення раковини цим способом, особливо якщо часто використовуєте її для миття жирного посуду. Простий засіб із пральної соди та гарячої води допоможе утримувати труби в чистоті без потреби в агресивній хімії.

Як прочищати раковину, показує британська блогерка «Королева прибирання».

Раніше «ФАКТИ» приводили пораду знаменитого «збирача лайфхаків» про те, як можна прибрати бруд з засмальцьованих рукавів чи комірця без прання куртки чи пуховика цілком.

Фото bud-prom.com.ua/

98

Читайте нас у Facebook