Повністю прати пуховик не потрібно: відомий «колекціонер лайфхаків» поділився порадою, як легко очистити брудні рукави

Найпрактичніший верхній одяг у вітряну прохолодну погоду — це пуховик. Найбільш практичні, звичайно, пуховики темного коліру, але багато хто воліє носити світлий зимовий одяг. Проте разом з красою набуває й проблем, адже світлі пуховики потрібно прати після кількох днів носіння.

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Бруд на рукавах та коміру верхнього одягу вважається «ознакою» неохайної людини. Водночас далеко не у кожного є можливість випрати пуховик чи куртку повністю, особливо якщо ви помітили бруд перед виходом з дому.

Втім, в будь-якій ситуації завжди можна найти вихід, вважає пан @nechetoff, який активно збирає в інтернеті лайфхаки та ділиться ними з іншими користувачами.

Перший засіб, який він пропонує — це міцелярна вода.

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Також «збирач лайфхаків» радить ще кілька засобів.

Крохмаль і сіль. Змішайте сіль і крохмаль у рівних частинах, додайте воду, щоб утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть пасту на забруднені ділянки на 10 хвилин і зітріть вологою губкою.

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Нашатир і перекис водню. Візьміть по одній столовій ложці перекису й нашатирного спирту, розмішайте, змочіть губку, нанесіть на плями і залиште на 5 хвилин. Потім ретельно змийте розчин водою.

Господарське мило. Натріть зволожені брудні ділянки господарським милом і залиште на 40 хвилин. Потім зітріть залишки мила вологою серветкою або губкою.

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Перекис водню. Розведіть три столові ложки перекису в склянці теплої води, нанесіть розчин на брудні місця ватним диском і протріть плями зубною щіткою. Залиште розчин на 20 хвилин, потім протріть вологою серветкою.

Нашатирний спирт і засіб для миття посуду. Візьміть 50 грамів мийного засобу, додайте столову ложку нашатирного спирту. За допомогою губки нанесіть засіб на плями, легенько потріть і залиште розчин на пів години. Потім протріть оброблене місце вологою губкою або серветкою.

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