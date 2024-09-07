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Допоможуть два компоненти: неймовірно швидкий спосіб позбавитися засмічення та запаху у раковині

18:12 7 вересня 2024
раковина

Блогерка Олена Матвєєва, яка нещодавно поділилась власним досвідом точіння ножів, розповіла, як швидко можна позбутися засмічення у раковині.

Господиня рекомендує використовувати ті інгредієнти, які в кожного є вдома.

Для приготування суміші потрібно закип'ятити воду.

Змішати дві столові ложки харчової соди й дві столові ложки звичайної солі, додати півсклянки оцту.

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Залити сумiш у стік раковини й залишити на 15 хвилин, щоб пішла реакція.

Щоб прочистити, через 15 хвилин потрібно півлітра гарячої води залити в стік раковини.

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Суміш працює ідеально.

Раніше Матвєєва показала, як вона чистить м'які меблі.

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