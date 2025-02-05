Рада не встигла затвердити новий термін проходження ВЛК обмежено придатними: чи штрафуватимуть з 5 лютого

Напередодні закінчився термін, який був відведений мобілізаційним законодавством для проходження повторної військово-лікарської комісії військовозобов'язаними, які до набуття ним чинності були визнані обмежено придатними. Наразі в законі такого статуса нема: є або придатні, або непридатні.

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За законом, тих, хто не пройде ВЛК, мають штрафувати. Втім, через те, що велика кількість військовозобов'язаних з цієї категорії з об'єктивних причин не змогла пройти медкомісію, у Верховній Раді працювали над перенесенням терміну до літа цього року. Втім, ухвалити рішення не встигли. Але, за інформаціюєю нардепа Олександра Федієнка, тих, хто не пройшов ВЛК до 4 лютого, не штрафуватимуть та не оголошуватимуть в розшук — «є вказівка до ТЦК», аби людей не чіпали. Про це він заявив в ефірі «Київ24».

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«Це було озвучено на засіданні двох комітетів — Комітету з питань правоохоронної діяльності та Комітету з питань оборони та розвідки», — додав він.

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За словами нардепа, проєкт закону щодо перенесення термінів до 5 червня ухвалять найближчого тижня і після підпису президента він вступить в силу.

Протягом цього часу військовозобов'язані мають самі звернутися до ТЦК та СП особисто або через застосунок «Резерв+» .

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Якщо ж військовозобов'язаного з цієї категорії все ж «зачеплять», то зазначені комітети Верховної Ради розглянуть такі випадки, аби з'ясувати, «як обіцянки вищого військового керівництва на парламентских комітетах варті підтвердження».

«Я впевнений, що цього не буде», — зазначив Федієнко і додав, що є умова: у військовозобов'язаного при собі мають бути всі необхідні документи.

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Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук визнавала, що понад мільйон обмежено придатних не змогли у визначені терміни пройти медкомісію, бо, зокрема, не змогли отримати виклик на ВЛК через черги у ТЦК та СП.

Фото Pixabay

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