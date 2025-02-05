«Просування російської армії — неадекватне, так би не воювала жодна армія світу», — ветеран
Колишній командир взводу батальйону «Айдар» Євген Дикий, який раніше говорив про те, чому «мир» у 2025 році означатиме поразку України, переконаний, що активність російської армії на лінії зіткнення зменшилось через те, що вона зазнала великих втрат.
«Вони росли від тижня до тижня протягом останніх місяців. А просування загарбників сповільнювалося. Січень став рекордним за втратами ворога та антирекордним — за його просуванням, — сказав він. — Можна за картами DeepState вираховувати, скільки площі вони у нас „віджали“ ціною цих „м'ясних штурмів“, ціною цих втрат. Динаміка протилежна. За останній тиждень „віджали“ взагалі рекордно мало».
Дикий констатував — поки що нашим воїнам не вдалось спинити ворога.
«Ми ще й втратимо якісь території, можливо, якісь населені пункти, але тенденція стає дедалі чіткішою: у них все більше втрат, а за ці втрати все менше „надбань“. Співвідношення втрат і просування російської армії — неадекватне, так би не воювала жодна армія світу. Ця армія просто поступово починає „худнути“. Це те, що ми спостерігаємо… Так, попереду дуже багато роботи. Але ця орда вже здувається», — зазначив Євген Дикий.
Раніше «ФАКТИ» публікували думку військового Олександра Карпюка (Serg Marco), який впевнений, що треба більше говорити про досягнення на фронті і про героїзм. Так, це складніше, ніж у 2022 році. Але треба.92
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