Російські окупанти не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей: що заявив представник НАТО

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що окупанти мають повільний прогрес на лінії фронту. Але він дається великими втратами. Нагадаємо, Роб Бауер вважає, що у росії і України сьогодні однакові проблеми.

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«Ми говоримо про 700 тисяч поранених та вбитих солдатів з російської сторони за три роки. Це величезна кількість. На українській стороні фронт не руйнується. Україна все ще в Курській області, росіяни не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей, жодної», — підкреслив Роб Бауер.

Він додав, що рф використовує північнокорейських солдатів проти України, які теж зазнають великих втрат.

«Близько 11 тисяч солдатів використовуються росіянами. Насправді вони використовуються не дуже ефективно, тому що є мовна проблема з росіянами. Координація між росіянами та північнокорейцями насправді не зовсім можлива, і вони використовуються росіянами на не зовсім вигідних позиціях таким чином, що багато з них гинуть», — зауважив посадовець НАТО.

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Раніше аналітик розповів, скільки коштує рф агресія проти України і яка схема допомагає це приховувати.

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