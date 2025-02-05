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Спорт

«Шахтар» купив центрального захисника з Болівії: відома ціна питання

14:01 5 лютого 2025
Дієго Арройо

Чемпіон України «Шахтар», який продав у турецькі клуби Данила Сікана, Тараса Степаненка та Олександра Зубкова, купив за 1 млн доларів 19-річного центрального захисника болівійського «Болівара» Дієго Арройо. Про це у соцмережі Х повідомив президент південноамериканського клубу Марсело Клауре.

«Талановиті болівійські гравці продовжують свій шлях у світовому футболі, — написав Марсело Клауре. — Я радий оголосити про історичний продаж молодого болівійського футболіста Дієго Арройо донецькому «Шахтарю» за 1 мільйон доларів.

«Шахтар» — найкраща команда України. Це один із результатів нашого проекту з розвитку гравців, який використовує найбільш передову у світі методологію City Football Group. Я завжди казав, що якщо ми надамо болівійським дітям та молоді умови для розвитку їхніх здібностей, ми зможемо створити нове покоління спортсменів і насамперед найкращих людей. Вітаємо, Дієго Арройо! Я впевнений, що ти зробиш внесок у розвиток донецького «Шахтаря» та змусиш його пишатися тобою".

Раніше повідомлялося, що «Болівар» збереже відсоток економічних прав на гравця, таким чином гарантувавши собі гроші у разі подальшого продажу Арройо.

Додамо, що гравець збірної Болівії U20 Дієго Арройо зі зростом 190 см дебютував за першу команду «Болівара» лише 26 вересня минулого року, встигнувши зіграти 3 матчі та віддати одну результативну передачу. Попри юний вік, захисник уже встиг провести по півроку в оренді в іспанській «Жироні» U20 та бразильській «Баії» U20.

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До речі, Арройо стане другим болівійцем в історії «Шахтаря». У 2008--2012 роках за гірників виступав форвард Марсело Морено.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» за 17 млн євро купив форварда з Бразилії.

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Фото ФК «Болівар»

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