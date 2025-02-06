Окупанти похизувалися новітнім ЗРК: які в нього проблеми та коли може з’явитися на передовій

Поки на передовій регулярно світиться стара техніка, окупанти розробили та готуються представити новітню зброю. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс «Крона-Е», який хочуть показати на виставці озброєнь IDEX 2025 в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Як пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, комплекс має масу недоліків. Причому коріння лежать ще в 2013-му році.

Як стверджує експерт, ЗРК «Крона-Е», що використовує як шасі БТР-82А, це старий проект ЗРК «Сосна», демонстрація якого відбулася ще 2013 року, але відтоді, за 12 років, «новітній» комплекс так і не обзавівся замовленнями і не був запущений у серію.

ЗРК «Крона-Е» має на озброєнні не тільки пускові з ЗКР 9М340, а й квартет 9М333, що застосовувалися радянською ЗРК «Стріла-10». І це здається дивним, адже ракети 9М340, згідно з їхніми заявленими характеристиками, анітрохи не гірші, а навіть кращі за 9М333, і навіщо перевантажувати бойовий модуль цими ЗУР. Також питання — чому на БМ ЗРК «Крона-Е» не розміщені ПУ під ЗУР 9М335 від ЗРПК «Панцир-С1»?

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«Відповіді на ці питання досить прозаїчні. ЗУР 9М340 сира і недопрацьована, виробництво якої в нинішніх умовах ускладнене. ЗРПК „Панцир-С1“, за всього пафосу і піару, не виправдав надій і за своїм потенціалом виявився гіршим за стару радянську 2С6 ЗРПК „Тунгуска“. А архаїчна 9М333 це яка-ніяка, а гарантія, що ракета зіб'є ціль», — підкреслює експерт.

За словами Олександра Коваленка, нібито «новітньому» ЗРК «Крона-Е» насправді 12 років, з часів ЗРК «Сосна», і він так і не знайшов замовника. Іншими словами, комплекс, який нібито «не має аналогів», виявився просто нікому не потрібен і представлений, схоже, тільки дослідними і виставковими екземплярами.

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Як результат, найближчим часом точно не варто очікувати появи «Крони» на передовій, хіба що справи окупантів будуть зовсім кепські.

Також не виключено, що «Крона» з'явиться в Африці, куди потрапляє техніка, яка виявилася марною проти України.

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