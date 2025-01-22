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Проти України не допомогли: у Малі було помічено рідкісний російський бронеавтомобіль

18:34 22 січня 2025
російський бронеавтомобіль Спартак. фото з тг-каналу Водограй

У той час, як через брак техніки російські окупанти змушені штурмувати українські позиції на мотоциклах із північнокорейськими кулеметами, російська техніка прямує до країн Африки, що підтримують диктатуру путіна. Йдеться про бронеавтомобіль «Спартак», помічений у колоні російської техніки, поставленої в Малі.

Як зазначають Telegram-канали, колісний АМН-590 911 «Спартак» з 57-мм гарматою був помічений у новій поставці для збройних сил Малі. Ця техніка є відносно новою і рідкісною, але все ж знайомою ЗСУ.

Так, базою для «Спартака» є бронеавтомобіль «ВПК-Урал», вперше показаний в росії на виставці «Армія-2022», який взяв участь у вторгненні в Україну. Ба більше, ця техніка потрапляла до рук бійців ЗСУ і використовувалася проти окупантів. У варіанті «Спартак», бронеавтомобіль може оснащуватися різними видами озброєння.

Броньовик з 57-мм гарматою, який потрапив в об'єктив фотоапарата в Малі, є поліпшеною версією звичайного «Спартака» вагою до 22,5 тонн з 6 колесами, в якому, крім гармати, перебуває її розрахунок з 3−4 осіб і 144 снаряди в обоймах по 4 одиниці. Варіант із 4 колесами легший — близько 14,5 тонн, може перевозити 8−10 осіб десанту, а озброюється кулеметами, гранатометами або ПТРК.

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Як стверджують росіяни, броня «Спартака» дозволяє йому тримати в лоб обстріл зі зброї калібром 14,5 мм, а з бортів — до 12,7 мм, що є досить непоганим показником. Але водночас здається дивним, що така захищена техніка опиняється в Африці замість того, щоб бути на передовій в Україні.

Тим часом ЗСУ отримали новітню німецьку САУ, що має унікальну здатність стріляти в русі.

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