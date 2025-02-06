Вікові надбавки у 2025 році: чому не всі пенсіонери їх отримують

Українці, які досягли певного віку, можуть розраховувати на доплати до своїх пенсій. Але через низку причин їх отримують не всі люди похилого віку.



Що робити у таких випадках, розповів експерт Сергій Коробкін.

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З одного боку, пояснив він, добавки не надходять людям, у яких розмір пенсії перевищує 10 340 гривень 35 копійок. У кого пенсія більше, тому доплату не встановлюють взагалі. Якщо у когось пенсія, наприклад, 10300 гривень, але він вже досяг 70 років, то йому доплатять лише 40 гривень. Щоб загальний розмір пенсії був 10340 гривень. Далі діє обмеження щодо цієї доплати.

Звідки взялася ця сума 10340 гривень? Це середня зарплата за 2020 рік. Вона прописана в постанові. І не змінювалася з того часу, коли такі надбавки встановлювалися вперше. Тому правильно казати не доплата в розмірі 300 гривень, а доплата в розмірі до 300 гривень. Тобто вона може бути й меншою.

На сьогодні питання виплат вікових надбавок регулюється постановою Кабміну від 24 лютого 2023 року № 168, а не якимись законами, як про це помилково пишуть деякі сайти.

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«Не виключаю, що внаслідок майбутніх реформ такі доплати з часом взагалі поступово зникнуть. Бо в нинішньому Міністерстві соцполітики скаржаться, що існує купа різних зайвих доплат і дотяжок, які вони хочуть реформою скасувати. Хоча самі ці доплати й встановлювали», — вважає Сергій Коробкін.

Ще один випадок, коли людина не отримує надбавки. Приклад — чоловік чи жінка має статус учасника бойових дій. Пенсія таким особам з усіма надбавками не може бути меншою, ніж 4958 гривень. Уявімо, що в людини пенсія за віком з усіма надбавками становить рівно 4000 грн. В такому разі держава встановлює ще адресну допомогу в розмірі 958 грн, щоб загальний розмір щомісячної виплати був рівно 4958 грн. Якщо такій людині при досягненні певного віку встановлять хоч 300, хоч 456, хоч 570 грн, то нічого по факту не зміниться. Розмір адресної допомоги на таку саму суму буде зменшуватися, а загальний розмір виплати, що дорівнює 4958 грн залишається незмінним. І таких прикладів може бути безліч.

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І що робити, якщо вікової доплати немає? Відповідь, за словами Сергій Коробкіна, проста: звернутися до Пенсійного фонду і взяти роздруківку складників своєї пенсії або цю інформацію можна отримати вособистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

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Фото Pixabay

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