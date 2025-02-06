Тренд — чаювання з пісочним годинником: у кожного виду чаю свій час заварювання

Японська мудрість свідчить, що людина, яка не випила чаю, перебуває в розладі із Всесвітом. Цей напій може бадьорити, заспокоювати, гармонізувати внутрішній стан людини — і в цьому його унікальність.

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Сьогодні популярно влаштовувати чаювання з пісочним годинником. Це красиво і стильно, хоча, звісно, регулювати час заварювання чаю можна і звіряючи час по смартфону, але, самі розумієте, це зовсім неатмосферно.

Головний критерій якості чаю — свіжість чайного листа. На думку експертів, якісний той чай, після випивання якого чашка зберігає його аромат ще кілька хвилин.

Існує думка, що чим більший лист, тим кращий чай. Це стереотип. На якість чаю впливає багато чинників: сезон збору листа, клімат, ґрунт…

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Чорний чай заварюють довше, ніж зелений і білий. Час заварювання чорного чаю — 3−5 хвилин, а зеленого та білого — 2−3 хвилини. Також має значення баланс чайного листа і води. На 200 мілілітрів води рекомендується брати 2 грами чайного листа.

Подавайте до чаю мед або конфітюр — і насолоджуйтеся!

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Нагадаємо рецепт імбирно-цитрусового чаю.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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