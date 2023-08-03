Японське прислів'я свідчить, що людина, яка не випила чаю, перебуває в розладі із Всесвітом. Цей напій може бадьорити, заспокоювати, гармонізувати внутрішній стан людини — і цим він унікальний. А жінкам чай допомагає зберегти красу та спокій.

Різновидів чаю сьогодні величезна кількість, як і напоїв на його основі. Які з них зараз особливо популярні у світі? Які секрети їхнього приготування? Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла відома британська чайна експертка, а також експертка з королівського етикету, засновниця кулінарної школи Lucy Varnava cookery school, авторка книжки «Англійське Різдво: рецепти і традиції» Люсі Варнава.

«Мені дуже подобається безалкогольний коктейль на основі чаю з лимонником, цедрою апельсина і волошками»

— Моя любов до чаю нескінченна, саме тому я намагаюся щодня знаходити щось нове і цікаве, — каже Люсі Варнава. — Сьогодні в тренді — газований чай (Sparkling Tea), напій Bubble Tea, що б'є рекорди продажів в усьому світі, а також освіжаюча і корисна комбуча (в її основі чайний гриб) з трав'яними і фруктовими акцентами. Як і раніше, популярні матча і пуер.

— Що являє собою газований чай?

— У його основі може бути будь-який ваш улюблений сорт чаю — чорний, зелений, трав'яний, фруктовий або, наприклад, улун. Газований чай подають охолодженим. Приготувати цей популярний напій легко і в домашніх умовах. Заваріть міцний чай. Отриману «заварку» слід охолодити та заморозити в кубиках льоду. Якщо використовуєте чорний чай, рекомендую додати лимон, м'яту, пелюстки троянди. Зелений чай можна доповнити ягодами і фруктами, наприклад, полуницею, абрикосом, персиком, манго. До трав'яних чаїв, залежно від складу, можна додати полуницю або лимон. У келих для вина або коктейлю потрібно викласти чайні кубики льоду, додати фрукти і залити газованою водою. Газований чай тонізує і дарує бадьорість.

Люсі Варнава: «Чай - напій, що дає нам змогу відчути справжній момент»

— Який газований чай ваш улюблений?

— Молочний улун із персиком. Це типовий літній напій.

— Розкажіть, будь ласка, про Bubble tea. Який його склад?

- Buble tea, який був привезений з Тайваню до Каліфорнії в 1980 роках, ще називають бульбашковим чаєм. Це пінистий чайний напій із кульками з тапіоки (крохмалистого борошна), що нагадують желе. Найчастіше він створюється на основі чорного чаю з додаванням фруктового соку або молока. Buble tea користується величезною популярністю серед молоді. Однак тим, хто стежить за фігурою, захоплюватися цим чайним напоєм не варто, оскільки в ньому багато цукру, він дуже калорійний. Зазвичай калорійність однієї склянки бульбашкового чаю становить близько 450 калорій.

— Це літній напій чи позасезонний? І чи можна його приготувати в домашніх умовах?

- Bubble tea вважається всесезонним напоєм, але подається він у холодному вигляді. Що стосується приготування, знадобиться тапіока, тому рекомендую купувати цей чай у спеціалізованих місцях. Ще один тренд — чайні коктейлі. Це коктейлі, приготовані на основі чаю. Вони можуть бути як безалкогольними, так і алкогольними. Мені дуже подобається безалкогольний коктейль — на основі чаю з лимонником, цедрою апельсина і волошками. До нього я додаю полуницю, краплю кленового сиропу і багато льоду.

«У період пандемії близько сорока відсотків людей у Європі та США замінили ранкову каву на чай «матча»

— Які нові смаки у фруктових і трав'яних чаях зараз у тренді?

- Сьогодні досить популярний чай «морінга». Цю екзотичну рослину називають деревом життя. Смак чаю легкий, трав'янистий, трохи нагадує смак шпинату. Також набирає популярності чай із циклопії. Чагарники цієї рослини ростуть тільки в дикій природі — на схилах гір. Важкодоступність робить заголовку сировини трудомісткою. У напою витончений медовий аромат і солодкуватий смак. Цей чай добре поєднується з медом і молоком. Одним із фаворитів чайного ринку цього року став австралійський лимонний мирт. Цей чай має освіжаючий лимонний смак.

— У Києві дуже затребувані напій «матча-латте» і морозиво з додаванням матча. Чим поясните популярність цього чаю?

- Популярність японського чаю у вигляді зеленої пудри дійсно, як і раніше, продовжує набирати обертів. Сьогодні з матча експериментують коктейльні бари і фітнес-центри, вони в гонитві за найнезвичайнішими, найкориснішими рецептами. Чай «матча» привабливий завдяки своєму унікальному трав'яному смаку з солодкуватим присмаком і цілющим властивостям. Особливої популярності цей чай набув 2020 року, коли у світі почав лютувати коронавірус і жителі планети терміново вирішили оздоровлювати свій організм. Згідно з дослідженнями, у період пандемії близько сорока відсотків людей у Європі та США замінили ранкову каву на чай «матча». Сьогодні його використовують у багатьох десертах і випічці.

Чай «матча» сьогодні дуже популярний у всьому світі

— Які найнезвичайніші композиції з матча вам зустрічалися в гастрономії?

- Серед них — вівсянка з матча і фудж з матча (тип цукерок, що нагадує іриску). Дуже несподівано було для мене виявити матча в соусі для салатів.

«Смак чаю в глиняному кухлі та порцеляновій чашці буде абсолютно різним»

— Що потрібно знати любителям чаю про пуер?

— Це унікальний напій, цінність якого збільшується з його віком — чим довше він зберігається, тим вишуканішим стає його смак. Основні різновиди чаю «пуер» — шу і шен. Аромат і смак у цих пуерів абсолютно різні. Аромат шен пуеру легкий, солодкий, фруктовий. Аромат шу пуеру важкий, землистий, з нотками диму і шоколаду. Популярність чаю «пуер» обумовлюється його цілющими властивостями. Під час виробництва, крім звичайної для всіх інших сортів чаю обробки, пуер проходить певні процеси ферментації.

- Що таке комбуча? Який смак у цього напою?

- Комбуча — це чайний гриб, відомий багатьом із 1980-х років, коли в трилітровій банці вирощували гриб, заливаючи його чаєм. Це по суті ферментований чай. Смак чимось нагадує хлібний квас. Комбуча вже п'ять років тримає лідерство серед чайних напоїв завдяки своїм властивостям. Комбуча — джерело пробіотиків, які допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишечника.

За словами експерта, смак напою «комбуча» нагадує хлібний квас

— Який ваш улюблений чай?

- У мене немає одного улюбленого виду чаю. Усе залежить від настрою, пори року та доби. Чай — напій, що дає нам змогу відчути теперішній момент.

— Чи правда, що чашка може впливати на смак чаю?

— Я абсолютно впевнена, що смак чаю в глиняному кухлі та порцеляновій чашці буде абсолютно різним. А ось, наприклад, один з найдорожчих чаїв світу дарджилінг, який називають шампанським серед чаїв за його вишуканий свіжий смак, я вважаю за краще пити з термостійкого келиха. Смак дарджилінга залежить від часу збору чайного листа. Найдорожчий — весняний дарджилінг. Це чай з листя, зібраного в період з кінця лютого до початку квітня. Сушене листя ніжного зеленого кольору під час заварювання дає легкий і підбадьорливий аромат. Другий збір відбувається з кінця квітня до червня. Цей чай має присмак винограду «мускатель». У напої з'являються фруктові нотки, готовий настій має темно-бурштиновий колір. Чай другого збору можна назвати «типовим дарджилінгом», найбільш відомим серед споживачів. Третій збір відбувається після закінчення сезону дощів — з вересня до початку листопада. Це листя при заварюванні дає міцніший і сильніший смак. Настій має мідно-коричневий колір. Лише коли п'єте чай із красивого посуду, отримуєте максимальне задоволення від напою. І, звісно, дуже важлива атмосфера, в якій відбувається чаювання.

Нагадаємо рецепт лавандово-цитрусового чаю, який смакує навіть холодним.

Фото з альбому Люсі Варнави

На фото в заголовку газований чай

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