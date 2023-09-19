Імбирно-цитрусовий чай: вишуканий смак осені

Осіння палітра смаків напоїв вражає різноманітністю. Один із популярних інгредієнтів чаю — імбир. Його можна поєднувати у напої з лимоном, лаймом, апельсином. Цитрусова композиція додасть смаку та аромату свіжості. Такий напій ще й корисний. А пити його можна як гарячим, так і холодним. Рецептом із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати сливовий десерт із шафраном та йогуртом.

— Щоб зберегти вітаміни, додавайте свіжий сік цитрусових у фіналі — не в окріп, — радить Ардія Діаманті. — Можна використовувати й шкірку плодів, але без неї смак буде м'якшим. Подавайте чай із медом чи шоколадом. Насолоджуючись чаєм, оцініть не лише його смак та аромат, а й дуже гарний бурштиновий колір.

Імбирно-цитрусовий чай (на чайник 0,5 літра) 3 ложки зеленого чаю Лайм — 1 шт. Лимон — 1 шт. Апельсин — 1 шт. Імбир (до смаку) М'ята (до смаку) Заварити зелений чай, додати листя м'яти, потім сік лимона, лайма та апельсина. Дайте настоятися напою кілька хвилин. За бажанням доповніть тростинним цукром або медом. І смачного!

Раніше Ардія Діаманті розповідала, як приготувати смачне овочеве рагу із зеленню, яке можна їсти й гарячим, і холодним.

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