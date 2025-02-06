Схудла як: мережа замилувалася світлинами популярної співачки

Популярна співачка, солістка гурту Kazka Олександра Зарицька, яку запідозрили у вагітності, здивувала мережу відвертими світлинами. На своїй сторінці Саша виклала фото, на яких позує у майже прозорій спідниці.

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«Вишенька на торті», — підписала світлини Олександра.

Нагадаємо, раніше Олександра скасувала своє весілля з музикантом Павлом Тараненком. За словами артистки, вона не хоче влаштовувати свято під час війни.

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Підписники співачки відреагували на відверті світлини та зауважили, що вона дуже схудла.

«Схудла як», — поділилися враженням.

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«Неймовірно красива!» — зауважили у коментарях.

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«Дуже гарна, вже сильно схудла», — помітили зміни прихильники.

Раніше відео популярної шеф-кухарки вразило мережу.

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