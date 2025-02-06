Готуємось до Дня закоханих: рецепт святкового торта «Валентина»

Через кілька днів, в Україні, як і в багатьох країнах світу відзначатимуть найромантичніше свято — день святого Валентина або День закоханих. 14 лютого заведено вітати коханих, друзів, колег подарунками, листівками або смачними сюрпризами.

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Одним з таких смаколиків може стати торт під назвою «Валя» або «Валентина» на честь свята.

Кулінари сайту «Господинька» розповіли, як готувати цей швидкий і смачний десерт.

Інгредієнти:

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Для тіста:

3 яйця;

щіпка солі;

80 г цукру;

60 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

35 г какао.

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Для крема:

2 яєчних жовтки;

1 ч. л. ванільного цукру;

30 г кукурудзяного крохмалю;

150 г згущеного молока;

300 мл молока;

120 г м’якого вершкового масла.

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Для прикрашання:

молоко для пропитування бісквітів;

20 г волоських горіхів;

50 г шоколаду.

Приготування:

Збити яйця з дрібкою солі за допомогою міксера, поступово додати цукор і збити суміш до посвітління.

Просіяти борошно, розпушувач і какао, після чого акуратно змішати лопаткою до однорідної консистенції.

Форму для випікання вистелити пергаментом і вилити тісто. Випікати у розігрітій до 180 ºС духовці протягом 15−20 хвилин.

Жовтки збити в каструлі з товстим дном разом з ванільним цукром. Додати крохмаль, перемішати, потім влити згущене молоко. Поступово додати решту молока, ретельно перемішуючи до однорідності.

Поставити масу на вогонь і, постійно помішуючи, довести до загустіння. Перекласти крем у миску, накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження.

Збити м'яке вершкове масло до пишної консистенції, після чого додати охолоджену заварну масу. Перемішати до однорідності й перекласти крем у кондитерський мішок.

Готовий бісквіт розрізати горизонтально на три шари, кожен з яких просочити молоком. На кожен шар викласти крем, поки всі три шари не будуть складені.

Для прикраси обсипати краї торта крихтами від обрізків бісквіта, верх прикрасити горішками та полити розтопленим шоколадом.

Також до Дня закоханих можна приготувати вишуканий полуничний салат з фетою або торт «Стефанія» з вершковим кремом.

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