41.42 / 41.95 43.05 / 43.73
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вишуканий полуничний салат із фетою: приготуйте до Дня закоханих

21:58 5 лютого 2025
салат із полуницею

Звісно, сезон полуниці не у лютому. Але ми живемо в такий час, коли практично будь-які ягоди, овочі та фрукти є цілий рік у супермаркетах та на ринку. Полуницю можна використовувати як для приготування страв, так і для їхнього декору. І оскільки її потрібно зовсім небагато, це не обійдеться вам у занадто велику суму.

Рецептом вишуканого салату з полуниці та фети поділилася напередодні Дня святого Валентина кулінарка Елла Іванова. Цього дня варто приготувати щось незвичайне.

— Цей салат ніжний, смачний, ароматний та красивий, — каже Елла Іванова. — І готується дуже швидко, що також для багатьох важливо. Він має на тарелі такий ефектний вигляд, що не відвести очей. Яскрава полуниця нагадує нам, що вже незабаром весна, а там і літо.

Полуничний салат до Дня закоханих

3−4 ягоди полуниці

Мед

РЕКЛАМА

Зелень

50 г сиру фета (або бринзи)

Порізати полуницю на тонкі слайси, доповнити сиром фета, зеленню та медом. Можна додати улюблені горішки та насіння.

РЕКЛАМА

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про улюблений салат блогера Самвела Адамяна «Гранатовий браслет».

РЕКЛАМА

Читайте також: Страва-сюрприз до Дня закоханих: ваша друга половинка буде у захваті

Фото Елли Іванової

32

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каньє Вест та Б'янка Цензорі, фото скриншот відео

Занадто «гола» сукня: дружина Каньє Веста Б’янка Цензорі з’явилась практично без одягу на врученні премії «Греммі»

Фінансовий гороскоп на лютий 2025. Фото Pixabay

Комусь — нові джерела доходу, а комусь — непередбачені витрати: фінансовий гороскоп на лютий-2025 для всіх знаків зодіаку

Зростання цін на сигарети. Фото з сайту shpolyanochka.com.ua/

200 гривень за пачку: коли і чому подорожчають сигарети

Щоденний гороскоп

Козорогам — релакс посеред тижня, а Дівам — повернення старих боргів: гороскоп на середу, 5 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту