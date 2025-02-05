Вишуканий полуничний салат із фетою: приготуйте до Дня закоханих

Звісно, сезон полуниці не у лютому. Але ми живемо в такий час, коли практично будь-які ягоди, овочі та фрукти є цілий рік у супермаркетах та на ринку. Полуницю можна використовувати як для приготування страв, так і для їхнього декору. І оскільки її потрібно зовсім небагато, це не обійдеться вам у занадто велику суму.

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Рецептом вишуканого салату з полуниці та фети поділилася напередодні Дня святого Валентина кулінарка Елла Іванова. Цього дня варто приготувати щось незвичайне.

— Цей салат ніжний, смачний, ароматний та красивий, — каже Елла Іванова. — І готується дуже швидко, що також для багатьох важливо. Він має на тарелі такий ефектний вигляд, що не відвести очей. Яскрава полуниця нагадує нам, що вже незабаром весна, а там і літо.

Полуничний салат до Дня закоханих 3−4 ягоди полуниці Мед РЕКЛАМА Зелень 50 г сиру фета (або бринзи) Порізати полуницю на тонкі слайси, доповнити сиром фета, зеленню та медом. Можна додати улюблені горішки та насіння. РЕКЛАМА І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про улюблений салат блогера Самвела Адамяна «Гранатовий браслет».

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Фото Елли Іванової

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