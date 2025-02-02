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Торт «Стефанія» з вершковим кремом: дивовижна смакота на святковий стіл

20:10 2 лютого 2025
Торт «Стефанія»

Найсмачніші торти — ті, що первірені часом. Цей найніжніший торт складається з тонких пісочних коржів, просочених дивовижним вершковим кремом. Рецепт не новий, проте кулінарка Лана Юрченко дещо змінила його на сучасний лад.

Складники:

  • 3 яєчні жовтки
  • 180 г цукру
  • 1 щіпка солі
  • 60 г вершкове масло (розтоплене)
  • 200 г сметани (холодної)
  • 1 ч. л. соди
  • 480 г борошна

Крем

варіант 1:

  • 400 мл вершки 33% (холодні)
  • 16 г ванільного цукру
  • 160 г цукрової пудри
  • 500 г маскарпоне (холодне)

варіант 2:

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  • 400 г сметана 20−25%
  • 500 г маскарпоне
  • 150 г цукрова пудра
  • ванільний цукор

Приготування:

Готуємо коржі. У миску відправляємо яєчні жовтки, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Перемішуємо міксером до однорідності. У яєчну масу додаємо розтоплене вершкове масло та холодну сметану, соду і перемішуємо міксером до однорідного стану. Всипаємо, просіваємо борошно, перемішуємо міксером до однорідного стану. Коли борошно поєднається з тістом, вимішуємо тісто руками або робимо це в планетарному міксері з насадкою гак.

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Стіл присипаємо борошном, розкочуємо тісто в ковбаску і ділимо її на 10 рівних частин. Кожну частину тіста округляємо та накриваємо харчовою плівкою. Робочу поверхню присипаємо борошном і розкочуємо один шматочок тіста у коло завтовшки приблизно 1−2 міліметри діаметром 27−28 см. Під час випікання корж трішки зменшується в розмірі. За допомогою скалки переносимо корж на застелене пергаментом деко, ще трішки поправляємо скалкою.

Відправляємо в розігріту духовку t180*C на 4−5 хв. до світло-румʼяного кольору.

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Витягуємо з духовки й одразу вирізаємо коло бажаного діаметру. Так випікаємо всі 10 коржів, обрізки подрібнюємо в крихту для посипки.

Крем: у миску відправляємо холодні вершки, цукрову пудру, ванільний цукор та маскарпоне. Збиваємо міксером до стійкого однорідного стану.

Збираємо торт, промазуючи коржі кремом (10 коржів). Зібраний торт покриваємо кремом зверху та з боків. Обрізки від коржів подрібнюємо в блендері чи в пакеті скалкою та обсипаємо торт зверху та з боків. Можна залишити трішки крему, перекласти в кондитерський мішок з насадкою і в кінці прикрасити торт на свій смак.

Готовий торт відправляємо у холодильник мінімум на 2 години або на ніч.

Раніше кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом баскського чизкейка — неймовірно ніжної гарбузово-шоколадної насолоди.

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