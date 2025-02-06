Іспанія скорочує робочий тиждень до 37,5 години, але не всі цим задоволені

В Іспанії, де після 24 лютого 2022 року опинилося багато українців, уряд меншості схвалив план скорочення робочого тижня до 37,5 години. Але цей захід стикається з важкою боротьбою в парламенті та побоюваннями бізнес-лідерів.

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Соціалісти зобов’язалися скоротити робочий тиждень з 40 годин до 37,5 без втрати зарплати до кінця 2025 року в рамках своєї коаліційної угоди з ультралівою партією «Сумар» у 2023 році.

Скорочення, узгоджене після більш ніж року політичних суперечок, вплине на близько 12 мільйонів працівників, зокрема в роздрібній торгівлі, готельному бізнесі та сільському господарстві. Працівники державного сектора та більшість великих компаній вже мають 37,5-годинний робочий тиждень.

Міністерка праці Йоланда Діас заявила, що план «модернізує Іспанію» та підвищить продуктивність. Економікв минулого року вже зросла на 3,2 відсотка, залишивши інших європейців позаду, пише france24.com.

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«Йдеться про ефективність на роботі», — сказав керівник партії на пресконференції після засідання уряду.

Угода йде за угодою, підписаною минулого року з двома основними профспілками Іспанії, але без представників бізнес-лідерів, які залишили стіл переговорів після 11 місяців дебатів.

Вони стурбовані тим, що ринок праці Іспанії вже демонструє ознаки крихкості після зростання безробіття в січні, і що реформа зашкодить певним секторам.

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Уряд також стикається з важким завданням пошуку партнерів для ухвалення цього заходу в парламенті.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, де українцям в Європі варто шукати роботу та на які суми можна розраховувати.

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