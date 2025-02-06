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В Україні вперше позбавили водійських прав за ухилення від мобілізації: скільки всього подали таких позовів

10:20 7 лютого 2025
Перевірка документів. Ілюстративне фото НГУ

У той час, як в Україні наростає хвиля тероризму навколо ТЦК, під час чого гинуть люди, почали застосовуватися вжиті раніше заходи щодо ухильників. Так, в Україні відзначено перше реальне позбавлення водійських прав за ухилення від оновлення своїх даних.

Про це повідомляє портал OpenDataBot, за даними якого таке рішення було винесено 25 січня поточного року в Рівненській області. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — доки він не виконає вимоги ТЦК або до того, як цю вимогу не буде відкликано.

Водночас, підкреслюється в повідомленні, поки що кількість таких позовів від органів ТЦК вкрай невелика і вдалося знайти лише 41. Причина тому — проблеми оформлення позовів, зокрема, несплата ТЦК судового збору. Однак уже 2025-го року цю проблему буде вирішено, оскільки така стаття витрат має з'явитися в бюджетах ТЦК, відповідно і збільшаться шанси на успіх у судах, як і їхня кількість. При цьому в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку.

Тим часом виникла юридична колізія з тими українцями, які до 5 лютого не встигли пройти ВЛК, за що їх тепер мають штрафувати. Але, за інформацією нардепа Олександра Федієнка, тих, хто не пройшов ВЛК до 4 лютого, не штрафуватимуть і не оголошуватимуть у розшук — «є вказівка ТЦК», щоб людей не чіпали.

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