Поцупили у британців: росія використовує технологію Другої світової для форсування річок

Старе знову стає новим, оскільки повномасштабна війна росії проти України наближається до свого четвертого року, а російська техніка програє західній. Під час Другої світової війни деякі армії, зокрема британська, прикручували металеві прольоти до верхньої частини шасі танків і використовували отримані «засоби», щоб швидко зводити мости через річки для транспортних засобів на полі бою.

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«Кумедні» мостові танки британської армії у Другій світовій війні. Фото Імперського військового музею, Лондон

Через вісімдесят років у Курській області російські повітряно-десантні війська розгортають модифіковані десантні машини БТР-Д саме таким чином: накладають на 13-тонні гусеничні машини те, що виглядає як дерев’яна підлога, і котять їх у річки. Занурюючись у багнисті русла річок, імпровізовані поверхні транспортних засобів виконують функцію мостів, пише Forbes.

Український оператор безпілотника Крігсфоршер помітив один із «смішних» мостів БТР-Д. Аналітики відкритих джерел, які шукають у соціальних мережах докази пошкодженої та знищеної бронетехніки, виявили принаймні ще один.

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Щоб атакувати українські війська в селі Дар'їно та навколо нього, росіяни повинні спочатку перетнути річку Снагость. Українці невпинно бомбардують цивільні мости та будь-які звичайні чи понтонні прольоти, які російські інженери будують у Курську, а також націлюються на спеціально виготовлені великі та громіздки російські мостові транспортні засоби.

Хоча БТР-Д так само вразливі для українських мін, ракет, артилерії та безпілотників, як і будь-яка бойова машина, проте вони мобільні та здатні розвивати швидкість на дорозі близько 65 кілометрів на годину. Це їх робить менш уразливими, ніж постійні мости або повільні інженерні машини, пише аналітик Девід Акс.

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«З листопада українці підбили принаймні два БТР-Д. Однак саморобні машини неодноразово допомагали російським військам переправлятися через річку Снагость і розпочинати боротьбу за територію навколо Дар'їно», — зазначає він.

Раніше повідомлялося, що росіяни на Курщині пересідають з танків на вантажівки.

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На фото у заголовку російська БТР-Д

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