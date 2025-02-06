«Хороша авантюра»: Маша Кондратенко розповіла, чи отримувала гроші за «виконання ролі» Klavdia Petrivna

Українська співачка Маша Кондратенко, яка багатьом глядачам запам'яталася «невинним» поцілунком з колегою по сцені на ім'я Klavdia Petrivna, довгий час вважалася «справжньою» Клавдією Петрівною.



Але після концертів у «Олімпійському» всі вирішили, що продюсери зірки «найняли» Машу для закручення інтриги навколо своєї підопічною. Про це йшлося під час інтерв'ю Кондратенко на YouTube-каналі NABARI.

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Втім, Маша, яка зараз виступає у якості фіналістки Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2025, заперечує факт «найму» чи «покупки» і стверджує, що їй не платили за співпрацю.

«Я не знаю, чому хтось вирішив, що мені за це платили. Колись до мене підійшла SKYLERR і запитала: „За скільки ти на це погодилася?“ А я безкоштовно погодилася, це була просто хороша авантюра. Це класний досвід, я сильно люблю Klavdia Petrivna як людину і її команду», — поділилася виконавиця.

Як зазначила Маша Кондратенко, спершу пропозиція про співпрацю прозвучала з боку її колеги. З часом їхні команди почали разом розвивати цей задум, тож змогли «розкрутити» його до однієї з найбільш інтригуючих авантюр вітчизняного шоу-бізнесу.

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«Навіть не було мови про те, щоб мені хтось за це платив. Це була така колаборація. Було дуже весело і класно», — зазначила співачка.

Окрім того, Маша Кондратенко зізналася, що їй справді подобається творчість Klavdia Petrivna. На думку фіналістки Нацвідбору, артистка вміє створювати влучні тексти та відчувати, що може сподобатися аудиторії.

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«ФАКТИ» писали, що Klavdia Petrivna збиралась їхати на «Євробачення-2025», і навіть показала уривок з пісні, яку приготувала до конкурсу. На думку шанувальників, якби Орися була більш рішучою, то у наступному році конкурс точно проводили б в Україні (але це не точно).

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