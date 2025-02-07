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Стиль життя

Який плащ купити на весну: ці поради варто взяти на замітку

22:24 7 лютого 2025
Бежевий плащ

Напевно, багато хто має в шафі кілька плащів, але жоден з них з якоїсь причини носити не хочеться. І одна з них — «не той колір»: або занадто яскравий, або занадто тьмяний… До речі, нещодавно ми писали про те, як доглядати за плащами з екошкіри.

Безпрограшний варіант — бежевий плащ. Така річ поза часом — за умови, якщо фасон лаконічний, без якихось вигадливих деталей: наприклад, величезних накладних кишень або аплікацій з паєтками.

Також дуже вдалою покупкою можна вважати синій або чорний плащ. Речі немарких кольорів, як правило, служать довгі роки.

Сьогодні дуже популярні комбіновані плащі, в яких є елементи з деніму. Це стильно і незвично.

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Якщо у вас є один із варіантів вищеописаних плащів, доповніть свій гардероб червоним. Він створить особливий настрій. Червоний плащ дуже ефектно поєднується з чорними, бежевими і синіми аксесуарами та взуттям.

Дуже вишукано виглядатимуть плащ ніжного лимонного кольору або небесно-блакитного, а також білий з контрастною, чорною фурнітурою.

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Головне ж у виборі кольору, щоб він був вам до лиця. І ще: одразу проаналізуйте, з яким взуттям і сумками будете цей плащ носити.

Нагадаємо, раніше стилістка розповіла про головні тренди сезону-2025.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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