На порозі весна. А це означає, що варто поцікавитися весняними трендами. Один з них — об'ємні накладні кишені. Нині їх можна побачити на пальтах, куртках, спідницях, шортах, штанах, сукнях… Про особливості тренду «ФАКТАМ» розповіла Ірина Джус — відома українська дизайнерка й стилістка, яка нещодавно взяла участь у Berlin Fashion Week.

«На показі було представлено навіть сукню, що трансформується у прикрасу»

— Berlin Fashion Week — один з головних тижнів моди Європи, — говорить Ірина Джус. — Мій показ відбувся завдяки гранту від Берлінського сенату. Також у Тижні моди взяли участь українські дизайнери Лілія Літковська, Крістіна Бобкова й Жан Гріцфельдт. Мій показ проходив в оригінальному гібридному форматі: дефіле було поєднано з перформансом, під час якого демонструвалась кардинальна трансформація луків. За лічені секунди предмети одягу могли перетворитись на аксесуари, зокрема — сумки. Було представлено навіть сукню, що трансформується у прикрасу — комір з геометричними кишенями.

— Помітила, що більшість луків вашої колекції мають акцент саме на кишенях…

— Окрім естетичної складової, в дизайнерське рішення мною закладено глибокий зміст. Надихаючись стійкістю українського народу, яка проявилась, зокрема, під час масової евакуації, хотіла донести таку ідею: кишені символізують складний вибір — що взяти з собою у нову реальність, а що залишити у старому житті. Багато хто з переселенців були змушені обмежитися лише тим, що могли нести власноруч. І тут кишені й сумки ставали у пригоді. Особливо розчулює той факт, що люди часто обирали не практичні речі, а символічні, які мають для них особливе значення.

Виразні кишені — цей тренд акцентує утилітарність луку, разом з тим оздоблюючи його. Об’ємні накладні кишені — це модно та практично.

Плаття, на якому так багато кишень, вражає оригінальністю (фото: Фінеган Годеншвегер з альбому Ірини Джус)

«Гра на контрасті — один з трендів сезону»

— З якими речами варто поєднувати одяг з накладними кишенями?

— Я б порадила не перевантажувати лук. Речі з виразними деталями варто поєднувати з мінімалістичними. Наприклад, жакет-френч із кишенями можна доповнити просторими штанами-палаццо, а штани-карго вдало поєднуються зі светром грубої текстури. До сукні-футляра з кишенями-акцентами пасуватимуть аксесуари та взуття квадратної форми.

— Кому личать накладні кишені, а кому — ні?

— Для будь-якого типу зовнішності можна створити лук із об'ємними кишенями, варто лише підібрати фасон і відтінок, які виглядатимуть гармонійно саме на цій людині. Важливо також визначитися, який меседж має нести образ і як це відповідає особистості чи настрою.

— Чи можуть накладні кишені бути контрастними щодо основного кольору одягу?

— Гра на контрасті — один з трендів сезону. Ефектно виглядатимуть як яскраві комбінації, так і чорно-білі рішення. Охочим поекспериментувати також пораджу змістити акцент на фактури, використавши для кишень інший матеріал і таким чином витримавши лук в одному кольорі. Такий хід виглядатиме модно й нетривіально.

А так виглядає комір з кишенями, запропонований українською дизайнеркою (фото: Фінеган Годеншвегер з альбому Ірини Джус)

Раніше Ірина Джус розповіла, як вписувати у гардероб чорні сумки, які повертаються у моду, знову стають актуальними.

Фото у заголовеку Олександра Плотнікова з альбому Ірини Джус

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