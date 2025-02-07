Словаччина знову отримує газ з росії: подробиці

Через місяць після зупинки українського транзиту Словаччина знову імпортує газ із росії. За словами державного словацького постачальника газу SPP, тепер газ транспортуватимуть через Туреччину та Угорщину, а не через Україну. SPP хоче дотримуватися контракту на постачання газу з російською компанією «Газпром», який діє до 2034 року, заявив голова компанії Войтех Ференч в інтервʼю новинному сайту Dennik N.

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Україна припинила транзит російського газу, коли наприкінці року закінчився контракт на постачання з «Газпромом», щоби не допомагати агресору отримувати виторг від продажу газу.

Щоб забезпечити продовження постачання російського газу, міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова наприкінці року двічі відвідувала штаб-квартиру «Газпрому» в Санкт-Петербурзі. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо своєю чергою зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі та з президентом путіним у Москві. Поїздка Фіцо до москви викликала хвилю масових протестів у кількох містах Словаччини. Очікується, що днями десятки тисяч знову вийдуть на демонстрацію проти Фіцо, адже вони не згодні з його симпатіями до рф.

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