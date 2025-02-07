Дезінфекція теплиці перед початком сезону: три ефективні способи

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, як привести теплицю до ладу після збирання врожаю, розказали, як продезінфікувати теплицю та ґрунт перед початком польових робіт, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

ВІДЕО ДНЯ

Дезінфекція теплиці дозволить позбавитися шкідників та хвороб.

Три ефективні способи:

- Хлорне вапно — розчиніть 400 г у 10 л води, перемішайте та залиште на 4 години. Потім акуратно злийте рідину (без осаду) в обприскувач та обробіть стінки теплиці. Щільно закрийте двері та кватирки, щоб пари хлору ефективно подіяли. Через три дні проведіть провітрювання.

РЕКЛАМА

- Спеціальні дезінфікуючі засоби — використовуйте препарати, такі як Оксидез (1%), Пероксимед (3%) або Саносіл (6%). Нанесіть розчин на каркас і покриття, залиште на 30 хвилин, потім видаліть залишки губкою або тканиною.

- Тютюнова шашка — щільно закрийте теплицю, заклейте щілини, розкладіть шашки по периметру та підпаліть. Вийдіть, закривши теплицю для задимлення. Через два дні відкрийте її і провітрюйте щонайменше два тижні.

РЕКЛАМА

Така обробка теплиці перед початком сезону допоможе значно збільшити врожай.

Як писали «ФАКТИ», раніше досвідчені садівники розповіли, чому городникам не варто обливати кущі смородини окропом.

РЕКЛАМА

Фото: zavodteplic.ru

57

Читайте нас у Facebook