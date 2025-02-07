Дезінфекція теплиці перед початком сезону: три ефективні способи
Досвідчені садівники, які раніше розповіли, як привести теплицю до ладу після збирання врожаю, розказали, як продезінфікувати теплицю та ґрунт перед початком польових робіт, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».
Дезінфекція теплиці дозволить позбавитися шкідників та хвороб.
Три ефективні способи:
- Хлорне вапно — розчиніть 400 г у 10 л води, перемішайте та залиште на 4 години. Потім акуратно злийте рідину (без осаду) в обприскувач та обробіть стінки теплиці. Щільно закрийте двері та кватирки, щоб пари хлору ефективно подіяли. Через три дні проведіть провітрювання.
- Спеціальні дезінфікуючі засоби — використовуйте препарати, такі як Оксидез (1%), Пероксимед (3%) або Саносіл (6%). Нанесіть розчин на каркас і покриття, залиште на 30 хвилин, потім видаліть залишки губкою або тканиною.
- Тютюнова шашка — щільно закрийте теплицю, заклейте щілини, розкладіть шашки по периметру та підпаліть. Вийдіть, закривши теплицю для задимлення. Через два дні відкрийте її і провітрюйте щонайменше два тижні.
Така обробка теплиці перед початком сезону допоможе значно збільшити врожай.
Як писали «ФАКТИ», раніше досвідчені садівники розповіли, чому городникам не варто обливати кущі смородини окропом.
Фото: zavodteplic.ru57
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