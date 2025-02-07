41.22 / 41.77 42.87 / 43.53
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Перевірка на міцність на шляху до справедливості»: суд виніс новий вирок у скандальній справі про зґвалтування на Закарпатті

16:49 7 лютого 2025
Суд на Закарпатті ухвалив новий вирок у справі про зґвалтування&nbsp;— Фото: Суспільне Ужгород

Трьом обвинуваченим у справі зґвалтування неповнолітньої дівчини із села Верхні Ворота на Закарпатті винесли вирок. Шість років позбавлення волі — таке рішення ухвалили у Воловецькому районному суді. Про це повідомили в юридичній компанії «Міллер».

«682 дні нашої боротьби за справедливість для дівчинки. Сьогодні суддя Воловецького районного суду оголосив вирок, на який чекала вся Україна. Обвинувачені у справі про сексуальне насильство над дівчинкою на Закарпатті отримали реальний строк ув’язнення. Кожному обвинуваченому суд призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком — суд не встановив. Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду», — йдеться у повідомленні.

Батько дівчини заявив, що апеляцію не подаватимуть, рішенням суду задоволені, інформує Суспільне.

Як писали «ФАКТИ», суд після першого розгляду справи визнав обвинувачених винними, але звільнив їх від покарання з 2-річним іспитовим строком.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що ця подія трапилася влітку 2021 року. Підлітки запросили подругу прийти у двір до одного з хлопців, заманили у підвал, де один з хлопців вдарив її. Потім вони по черзі школярку зґвалтували. Все, що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, пізніше відео знущань завантажили в інтернет і показали однокласникам.

Фото: Суспільне Ужгород

РЕКЛАМА

253

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Постільна білизна

«Мрія Шейтельмана»: як легко заправити ковдру у підковдру (відео)

Зодіак, фото з відкритих джерел

Несподівані повороти та особливі сюрпризи: що чекає на знаки зодіаку 7−9 лютого

Каньє Вест та Б'янка Цензорі, фото скриншот відео

Занадто «гола» сукня: дружина Каньє Веста Б’янка Цензорі з’явилась практично без одягу на врученні премії «Греммі»

Золотий телець&nbsp;— символ багатства

Приречені на багатство: у яких 4 знаків Зодіаку скоро з’являться шанси стати мільйонером

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту