«Перевірка на міцність на шляху до справедливості»: суд виніс новий вирок у скандальній справі про зґвалтування на Закарпатті

Трьом обвинуваченим у справі зґвалтування неповнолітньої дівчини із села Верхні Ворота на Закарпатті винесли вирок. Шість років позбавлення волі — таке рішення ухвалили у Воловецькому районному суді. Про це повідомили в юридичній компанії «Міллер».

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«682 дні нашої боротьби за справедливість для дівчинки. Сьогодні суддя Воловецького районного суду оголосив вирок, на який чекала вся Україна. Обвинувачені у справі про сексуальне насильство над дівчинкою на Закарпатті отримали реальний строк ув’язнення. Кожному обвинуваченому суд призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком — суд не встановив. Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували. Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду», — йдеться у повідомленні.

Батько дівчини заявив, що апеляцію не подаватимуть, рішенням суду задоволені, інформує Суспільне.

Як писали «ФАКТИ», суд після першого розгляду справи визнав обвинувачених винними, але звільнив їх від покарання з 2-річним іспитовим строком.

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Нагадаємо, що ця подія трапилася влітку 2021 року. Підлітки запросили подругу прийти у двір до одного з хлопців, заманили у підвал, де один з хлопців вдарив її. Потім вони по черзі школярку зґвалтували. Все, що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, пізніше відео знущань завантажили в інтернет і показали однокласникам.

Фото: Суспільне Ужгород

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