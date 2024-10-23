ТЦК в Обухові допомагає обвинуваченим у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті втекти від правосуддя через мобілізацію, — заява адвокатів

Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності.

Злочин троє неповнолітніх скоїли влітку 2021 року. Підлітки запросили подругу прийти у двір до одного з хлопців, заманили у підвал, де один з хлопців вдарив її. Потім вони по черзі школярку зґвалтували.

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Все, що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, пізніше відео знущань завантажили в інтернет і показали однокласникам.

У березні цього року двом гвалтівникам виповнилося 18 років, і саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. Третьому 18 років виповниться через декілька місяців. Про це у Facebook повідомила адвокатська компанія, що представляє інтереси потерпілої.

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«По суті це призведе до зупинення судового розгляду щодо цих двох обвинувачених до моменту їхньої демобілізації. Крім того, третьому обвинуваченому в листопаді цього року також виповниться 18, і ми припускаємо, що він теж спробує в такий самий спосіб уникнути судового розгляду», — заявили адвокати потерпілої.

Обвинувачені не мають військової освіти, не служили строкову службу і не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди.

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Однак зараз вони чомусь поїхали саме до Обухівського РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області.

Як зазначають адвокати, такий крок викликає чимало запитань: навіщо їм їхати в інший регіон? І чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду?

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В адвокатській фірмі зазначають, що аналогічна ситуація з Обухівським РТЦК мала місце в «кагарлицькій справі», коли обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські також вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку. Це лише посилює підозри щодо використання мобілізації як способу уникнути правосуддя.

Як повідомили адвокати потерпілої, суд завершив дослідження всіх доказів обвинувачення і захисту та клопотань сторін, і планував переходити до судових дебатів. Однак, напередодні захист обвинувачених подав до суду клопотання, в якому просить відкласти судовий розгляд на іншу дату, мотивуючи це тим, що 21 жовтня двох обвинувачених нібито мобілізував Обухівський РТЦК.

На підтвердження цього захист надав ніким не завірені копії повісток Обухівського РТЦК про виклик обвинувачених. Для перевірки достовірності цих даних суд направить запит до Обухівського РТЦК.

«Припускаю, що мобілізація обвинувачених не є їх щирим бажанням стати до захисту своєї країни, адже вони могли це зробити ще в березні цього року, а не перед закінченням судового процесу. На мою думку, це своєрідний спосіб реалізації стратегії захисту для того, щоб через декілька років, після демобілізації обвинувачених, коли до справи зменшиться рівень суспільної уваги та більшість свідків взагалі забудуть обставини події, повернутись до судового розгляду», — коментує адвокат юридичної компанії «Міллер» Ілля Воробйов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Закарпатті 19-річний хлопець згвалтував неповнолітню дівчинку.

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