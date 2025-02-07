У Львові з кишечника 15-річної дівчинки лікарі витягли кілограмовий клочок волосся (фото)

У Львові, де хірурги зі США безкоштовно оперували українців із тяжкими травмами обличчя, лікарі дістали з кишківника дівчинки один кілограм волосся. Про це повідомили в лікарні «Охматдит».

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«1 кілограм волосся у кишківнику! Унікальний медичний випадок у Львові: лікарі нашого Центру видалили кілограм волосся зі шлунка 15-річної дівчинки. Наші фахівці прооперували 15-річну дівчинку із Запоріжжя, у якої в кишківнику виявили величезний жмут волосся — трихобезоар, що сягав 40 сантиметрів і важив 1 кілограм. Пацієнтка родом із Запоріжжя, зараз мешкає зі сім’єю у Львові як ВПО. У 7 років у неї вже виявляли трихобезоар, тоді вона була прооперована в Запоріжжі. Протягом останніх двох років дівчинка скаржилася на біль у животі, блювання, проблеми з прийомом їжі та втрату апетиту. Довгий час їй лікували гастрит, однак покращення не настало, тож сім’я звернулася до наших лікарів. Саме наші фахівці виявили справжню причину її стану. Дівчинка проковтувала волосся механічно та несвідомо і навіть не підозрювала, що це може призвести до серйозних проблем», — йдеться у повідомленні.

«Ми зробили діагностичну гастроскопію, під час якої зрозуміли, що причина — трихобезоар. Відтак прийняли рішення оперувати дитину. Блювання та проблеми з прийомом їжі у неї були саме через це. Рідка їжа ще могла проходити по кишківнику, а тверда — ні», — пояснює дитячий хірург Микола Микита.

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«Операція була складною, адже через великі розміри утворення видалити його лапароскопічним методом було неможливо. Хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб дістати трихобезоар (жмут волосся). Зараз дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема і з психологом», — повідомили в лікарні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як хірург прооперував пацієнта на відстані за 5 000 кілометрів.

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Фото: Охматдит

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