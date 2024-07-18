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Здоров'я та медицина

Хірурги зі США безкоштовно прооперують у Львові українців із тяжкими травмами обличчя: як стати учасником програми

10:27 18 липня 2024
Операції

В Україні, де триває повномасштабна війна, розпочинається набір пацієнтів з травмами обличчя для участі в четвертій місії FACE TO FACE 2024. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

«Вже цієї осені у Львові американські хірурги разом з українськими лікарями проведуть безоплатні пластичні операції для військовослужбовців та цивільних, які постраждали внаслідок російсько-української війни. До участі у програмі запрошуються пацієнти з тяжкими травмами обличчя, дефектами лицевих кісток та повік, які потребують реконструктивних операцій. Кандидатів відбиратимуть американські та українські фахівці, які беруть участь у місії. !!Операція та перебування в лікарні для пацієнтів будуть безкоштовними! Якщо ви або ваші знайомі мають травми голови, обличчя чи шиї, для участі у програмі зверніться у месенджери Telegram/Viber/WhatsApp за номером: +38 093 781 43 04», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», про хлопчика, який дивом вижив під час ракетного удару рф по Вінниці, знімають в Англії фільм.

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