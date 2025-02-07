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Політика

Аудіозаписи з обшуку Комарницького можуть викрити розмови топ-чиновників «Слуги народу», — блогерка

21:46 7 лютого 2025
Журналістка Альона Яхно повідомила про нові деталі у справі Дениса Комарницького

Журналістка та блогерка Альона Яхно на своїй сторінці у Facebook повідомила про нові деталі у справі Дениса Комарницького.

За словами блогерки, в ході обшуку у помешканні адвоката вилучили низку аудіозаписів, зокрема зроблених у 2019 році у віп-залі київського ресторану COIN.

Яхно зазначає, що з цих записів можуть випливати цікаві розмови за участі високопосадовців з Офісу президента та «Слуги народу». Крім того, у вилучених документах нібито міститься інформація про джерела фінансування партії.
Комарницький вже заявив, що вважає ситуацію тиском через свою адвокатську діяльність та клієнтів.

Блогерка Яхно вважає, що якщо ця інформація підтвердиться, на Україну може чекати масштабний політичний скандал.

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