Журналістка та блогерка Альона Яхно на своїй сторінці у Facebook повідомила про нові деталі у справі Дениса Комарницького.

За словами блогерки, в ході обшуку у помешканні адвоката вилучили низку аудіозаписів, зокрема зроблених у 2019 році у віп-залі київського ресторану COIN.

ВІДЕО ДНЯ

Яхно зазначає, що з цих записів можуть випливати цікаві розмови за участі високопосадовців з Офісу президента та «Слуги народу». Крім того, у вилучених документах нібито міститься інформація про джерела фінансування партії.

Комарницький вже заявив, що вважає ситуацію тиском через свою адвокатську діяльність та клієнтів.

Блогерка Яхно вважає, що якщо ця інформація підтвердиться, на Україну може чекати масштабний політичний скандал.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook