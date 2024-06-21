Народні депутати Микола Тищенко і Марʼяна Безугла мають понести відповідальність, адже завдають військовослужбовцям однакової шкоди: руками тітушок та словом. Про це написала у Facebook блогерка Альона Яхно.

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«Наша любімка Марʼяна пише: „Тищенко давно має сидіти у вʼязниці, а не у Верховній Раді“. От цікаво, коли наш ботоксний герой напише: „Безугла давно має сидіти в психлікарні, а не у Верховній Раді“. Насправді, як-то кажуть, обоє рябоє. Тищенко бʼє військових руками своєї тітушні, Безугла бʼє словом. І ще невідомо, чия атака страшніша, хто завдає більшої шкоди», — написала в соцмережі Яхно.

Блогерка нагадала, що одіозний Тищенко на відміну від Безуглої хоча б не займає посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

«Якщо не зраджує памʼять, в Раді чотири рази реєстрували постанови про її (Безуглої. — Авт.) відкликання, але жодну не поставили на голосування. І не важко здогадатися, чому. Комусь (і ми всі знаємо їх прізвища) дуже потрібен цей соціальний шахід», — вважає Альона Яхно .

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Відтак, пише Яхно, щоб ці нардепи не утнули в майбутньому, наслідків для них, ймовірно, не настане: «99.9%, що за напад на військового нічого Тищенку не буде. Ну, а Марʼяні за всі її стрибки і дописи — поготів».

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі група невідомих у військовій формі без опізнавальних знаків напала на колишнього бійця спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах пишуть, що до нападу причетна охорона Миколи Тищенка. Нардеп звинуватив військового у нібито звʼязках із шахрайською ботофермою, який нібито намагався «зірвати слідчі дії». За фактом нападу на Павлова відкрито два кримінальних провадження.

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Відомо також, що нардепку Мар’яну Безуглу неодноразово звинувачували у дискредитації ЗСУ, просуванні російської пропаганди та розхитуванні внутрішньополітичної ситуації в Україні. Широкому загалу вона стала відома після нищівної критики ексголовкома Валерія Залужного. Зараз Безугла так само критикує нинішнє військове командування. Як писали ЗМІ, на парламентських виборах у 2019 році Безугла була протеже Андрія Холодова — кума Медведчука. Саме він рекомендував включити її у список партії «Слуга народу».

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