Вона токсична: Меган Маркл руйнує свою репутацію в Голлівуді

Меган Маркл, здається, повністю знищила свою репутацію в Голлівуді, і все це пов’язано з її «неприємними» кроками останнім часом. Про все це розповіла ведуча подкасту To Di for Daily Кінсі Шофілд у розмові на TalkTV з його ведучим Кевіном О’Салліваном.

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Шофілд згадала наслідки статті про Маркл у виданні Vanity Fair. Там йшлося не лише про те, яким босом була Меган, але й критикувався її підхід до персоналу, і вона звинувачувалася у знущаннях, пише geo.tv.

«Ми весь час ведемо цю розмову про цю дуже дивну піар-стратегію, якою, на мою думку, керується Меган Маркл: „поспішити й оголосити“, а потім абсолютна тиша протягом місяців», - сказала Кінсі Шофілд.

О'Салліван зазначив: «Все може зійти з рук один раз, ви можете викрутитися двічі, але втретє не пощастить, тому що Голлівуд тепер вирішив, що вона токсична»

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Шофілд додала, що ярмарок марнославства — це просто удар по репутації.

«Я не знаю, куди Меган подінеться, тому що люди вже визначилися з нею. Вони вирішили, що вона порушниця спокою і не дуже добра», — сказала експертка.

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Раніше повідомлялося, що Меган Маркл звернулася до адвокатів через чутки про розлучення з принцом Гаррі.

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