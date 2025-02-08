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Гроші

Платіжку за світло можна суттєво зменшити: в Міненерго поділились з українцями «лайфхаком»

17:03 8 лютого 2025
Двохзонний лічильник допоможе економити електрику, фото з відкритих джерел

У мережі час від часу з'являються «апокаліптичні» прогнози експертів щодо підвищення плати за електроенергію.

Своєю чергою, в Міністерстві енергетики не коментують висловлювання знавців, проте розповсюджують інформацію зовсім іншого плану.

Йдеться, зокрема, про те, що в Україні кожен побутовий споживач електроенергії має можливість змінити тариф та економити значну суму на кожній платіжці.

«Якщо ви хочете зменшити витрати на електроенергію, варто перейти на багатозонний лічильник — двозонний або тризонний. Такі лічильники враховують не лише обсяг споживання, а й час, коли використовується електроенергія», — пишуть у Міненерго.

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Наприклад, із двозонним лічильником споживання з 23:00 до 7:00 обходиться на 50% дешевше — по 2,16 гривні за кіловат. В решту часу діє повний тариф — 4,32 гривні за кіловат.

Щоб економія була найбільш відчутною, потужні прилади варто вмикати у нічний час. Це може бути бойлер, пральна машина. Також у цей період можна ставити на зарядку ноутбуки, смартфони, повербанки та іншу техніку.

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Для того, щоб встановити двозонний лічильник, потрібно:

- подати заяву на зміну тарифу у постачальника електроенергії;

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- оплатити послугу встановлення та отримати список сертифікованих лічильників;

- купити лічильник у постачальника чи самостійно, але з обов'язковим програмуванням у оператора системи розподілу;

- погодити установку та викликати майстра, який демонтує старий лічильник, встановить та опломбує новий;

- після завершення роботи одержати акт про заміну.

При передачі показників наприкінці або на початку місяця, слід врахувати, що на дисплеї лічильника є два значення:
- Т1 — денне споживання
- Т2 — нічне споживання

Ці дані потрібно вводити у відповідні поля в особистому кабінеті на сайті постачальника електроенергії.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня встановлено пільгові фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які витрачають електрику на обігрів помешкання. Але потрібно відповідати певним умовам.

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