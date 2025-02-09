За воду платити не треба: «Київводоканал» зробив заяву

З наближенням дат, коли споживачі комунальних послуг отримують платіжки, постачальники періодично нагадують, як правильно подавати показники приборів обліку, а також наголошують на необхідності своєчасної сплати за спожиті газ, воду, світло та тепло. Але не цього разу.

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Так, у «Київводоканалі» звернули увагу на публікацію в соцмережах, автори яких скаржилися, що постачальник підняв у чотири рази тарифи на водопостачання та водовідведення. У зв'язку з цим компанія-постачальник повідомила про «технічний збій».

«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно», — зазначили в «Київводоканалі» та порадили споживачам 9 лютого не здійснювати платіжні операції, поки проблему не буде виправлено.

До речі, інтернет-користувачі в коментарях під цим постом залишили приклади «технічного збою» в платіжних системах:

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«Ага, 121 грн за кубометр холодної води… Чекаю, коли виправлять, бо платити за помилку не збираюсь»; «Абонентське обслуговання з 47грн піднялося до 190 грн. Це що?»; «Клас… А я сплатила як раз сьогодні. І ще знайшла, що від мене вам платежі виявляється 3 місяці не надходили — як так?»; РЕКЛАМА «Нереальна сума в онлайн-платіжці. Шукають лохів, котрі поведуться і сплатять»; «Схоже, що цей т.зв. збій був придуманий ЦКС. Адже багато споживачів це проковтнуть і сплатять. Чомусь подібні „збої“ завжди не на користь споживачів, а постачальників послуг…». РЕКЛАМА

Нагадаємо, що раніше компанія «Газмережі» попереджала клієнтів, що від їхнього імені аферисти відправляють громадянам листи на електронну пошту з вимогою підписати договір, оплатити рахунки за розподіл природного газу та підписати акти виконаних робіт, перейшовши за певними посиланням. До речі, про шахраїв попереджав й «Київводоканал», від імені якого невідомі по телефону пропонували споживачам провести повірку лічильників води.

Фото Pixabay

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