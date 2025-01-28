Шахраї взялися за споживачів газу: вигадано нову схему «розвода»

Зазвичай шахраї, аби заволодіти грошима громадян чи отримати доступ до їхніх сторінок в соцмережах, використовують «чутливі теми» — це може бути як інформаця про бійців, які потрапили в полон, чи питання, пов'язані з комуналкою або пенсіями. Так, днями ширилася інформація про «індексацію пенсій взимку», яка є неправдивою.

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А наразі в «Газмережах» попереджають громадян, що від імені організації аферисти розсилають по електронній пошті листи з вимогою підписати договір, оплатити рахунки за розподіл природного газу та підписати акти виконаних робіт, перейшовши за посиланням.

Шахраї розсилають фейкові е-мейли від імерні компанії "Газмережі". Фото зі сторінки компанії у соцмережах

«Такі повідомлення є фейковими і містять фішингові лінки, за якими у жодному разі не можна переходити. Це загрожує безпеці персональних даних. Якщо ж Ви отримали подібний лист, зверніть увагу на ім’я електронної скриньки. Дійсна електронна пошта „ГАЗМЕРЕЖІ“ — [email protected] та інші поштові скриньки із закінченням @grmu.com.ua. Усі інші варіації є підробними», — попередили українців в компанії.

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Також про дії шахраїв попереджали й у «Київводоканалі». Цього разу йдеться про повірку лічильників води. Аферисти телефонують споживачам від імені «Київводоканалу», пропонуючи проведення метрологічної повірки.

«Київводоканал» заздалегідь проводить лише SMS інформування про закінчення терміну повірки лічильників та не здійснює жодних телефонних попереджень! Рекомендуємо замовляти повірку виключно у виконавців послуг — у «Київводоканалі» та «Київтеплоенерго», — йдеться у повідомленні.

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Аби замовити офіційну повірку лічильників, людям рекомендують звертатися:

У Київводоканалі:

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за тел. 202−02−02, 0−800−301−581;

за посиланням https://service.vodokanal.kiev.ua/;

за допомогою мобільних додатків «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) та «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot).

У КП «Київтеплоенерго»:

за тел. 044−207−88−88.

«Не звертайтесь до сумнівних посередників, щоб не стати жертвою шахраїв!» — попереджають мешканців столиці.

Тим часом аферисти продовжують «атакувати» сторінки інтернет-користувачів у різноманітних месенджерах, у тому числі й в «Телеграм». Власникам сторінок, до яких отримали доступ шахраї, рекомендують в такому випадку завершити всі сеанси через налаштування, а потім включити двофакторну авторизацію. А ще краще — змінити пароль на складний і оновити пошту для відновлення доступу.

Фото Pixabay

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