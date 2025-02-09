Тепло, світло і приємні ритуали: прості способи полегшити ранкове прокидання, коли надворі ще темно

Вставати з ліжка темними зимовими ранками, особливо в стані постійного стресу через війну, може бути дуже складно. Тому прокидатись, коли надворі непроглядна темрява, означає боротися з природою. Світло — це сигнал, який повідомляє нашому мозку й тілу, що пора займатися денними справами. Коли ж ми повинні прокинутися до сходу сонця, наш добовий ритм, або внутрішній годинник, все ще знаходиться в режимі сну, пояснюють американські медики та науковці, пише видання Realsimple.

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Якщо ви зазвичай вимикаєте будильник, щоб ще трішечки полежати у ліжку, ці кілька додаткових хвилин з заплющеними очима можуть мати негативні наслідки. Коли ви знову засинаєте після будильника, ваше тіло починає інший цикл сну, який не встигає закінчити. Від цього вставати з ліжка стає ще важче. Щобільше, ваше тіло починає вважати, що перший звуковий сигнал — це помилкова тривога, оскільки ви неодноразово його ігнорували.

«Це ніби ти кажеш собі, що не час прокидатися. Просто час ще трохи полежати в ліжку, — пояснюють науковці. — Коли ж ви постійно встаєте зі звуками будильника, ви тренуєте свій мозок розуміти, що будильник є сигналом неспання».

Спробуйте наступне: поставте будильник на час, коли ви зможете реально встати з ліжка. Якщо вранці у вас є кілька зайвих хвилин, слід будильник поставити на трохи пізніше, а потім вставати, як тільки пролунає будильник!

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Раптовий звук будильника може насторожити. Для більш м’якого підходу слід використовувати годинник з ефектом сходу сонця, який використовує поступове світло, щоб пробудити вас. Важливо, щоб годинник був достатньо близько до вашого ліжка — тоді світло матиме ефект.

Вставши з ліжка, не блукайте в темряві — увімкніть світло! Це підкаже вашому добовому ритму, що пора прокидатися. Яскравіше блакитне освітлення найкраще, тому що воно імітує природні сигнали, які ваше тіло отримує від сонця.

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Тепло може бути чудовим сигналом для пробудження, оскільки воно імітує природний ритм вашого тіла, коли вранці температура підвищується, тому слідкуйте, щоби у квартирі було тепло.

Можна створити приємний ранковий розпорядок, який з нетерпінням чекатимете як спосіб мотивувати себе встати з ліжка. Це не повинно бути трудомістким або складним. Можна вести щоденник, слухати музику, розтягуватися або випити теплого напою.

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30-хвилинна помірно інтенсивна вправа може зробити вас активними вранці та більш пильними протягом дня. Фізична активність сприяє кращій якості сну, посилюючи глибокий сон, що допомагає вам прокидатися бадьорим.

Або спробуйте робити вправи вранці, щоб ви отримали повну користь від хімічних гормонів, що викликають енергію, таких як ендорфіни, нейромедіатори, серотонін, норадреналін і дофамін, перш за все вранці, коли вам це найбільше потрібно. Якщо вам важко з ранніми тренуваннями, є кілька порад, як це полегшити. По-перше, розкладіть одяг напередодні ввечері, щоб вранці було менше справ. По-друге, винагороджуйте себе за вправи, наприклад, слухайте подкаст під час тренування або випивайте латте по дорозі в спортзал.

Але якщо ви справді не любитель ранкової активності, добре робити вправи вдень, але не пізніше, ніж за дві години до сну. Фізична активність підвищує основну температуру тіла, частоту серцевих скорочень і може викликати у вашому тілі викид адреналіну, що може збільшити енергію та ускладнити засинання.

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