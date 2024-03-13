Коли потрібно снідати та вечеряти, щоб швидко спалювати жир на животі: поради лікаря

Починати свій день о 6 ранку і завершувати активність до 10 вечора — це відповідає природним добовим ритмам організму, розповів доктор Нахід Алі в інтерв'ю британському виданню GB News.

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«Впровадженням підходу щодо часів вживання їжі, особливо на сніданок і вечерю, можна підвищити здатність організму спалювати жир на животі», — цитує його nypost.com.

Підшкірний жир — це жир на животі, який можна побачити й вщипнути. Вісцеральний жир — жир, що накопичується глибоко в животі, навколо шлунка, печінки та кишківника, — може бути найнебезпечнішим типом жиру, оскільки він виділяє токсичні речовини, які підвищують кров'яний тиск і викликають запалення. Доведено, що обмеження прийому їжі до певного часу зменшує кількість вісцерального жиру.

«Сніданок в ідеалі слід споживати протягом години після пробудження, близько 7 ранку, щоб запустити метаболізм, — радить Алі. — Вечерю, з іншого боку, слід вживати щонайменше за дві-три години до сну, близько 19:00, щоб організм мав достатньо часу для перетравлення їжі до того, як швидкість метаболізму сповільниться під час сну».

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Метаболізм — це процес перетворення їжі на енергію. Люди зі швидким метаболізмом спалюють більше калорій — навіть у стані спокою. Одне дослідження показало, що організм спалює найменше калорій пізно ввечері, а найбільше — в біологічний день і вечір.

Дослідження 2019 року рекомендує їсти два-три рази на день, особливо важливо снідати; останній прийом їжі здійснювати між 15:00 та 16:00; уникати пізніх перекусів; та утримуватися від їжі від 12 до 16 годин.

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Дотримання цього графіку може знизити рівень холестерину, зменшити запалення та відчуття голоду, водночас покращуючи добовий ритм — 24-годинний біологічний годинник, який контролює режим сну, виділення гормонів, апетит, травлення та температуру тіла.

Дослідники зазначають, що завершення прийому їжі так рано може бути небажаним або неможливим для багатьох людей, оскільки це є зміна парадигми від традиційних моделей харчування в багатьох частинах світу. Якщо це так, вони радять споживати більшу частину калорій на початку дня або запровадити значний проміжок між прийомами їжі.

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Втім, Алі каже, що його графік підтримує чутливість до інсуліну й допомагає керувати гормонами голоду протягом дня, тим самим сприяючи зменшенню жиру на животі.

Інсулін — це гормон, що виробляється підшлунковою залозою та регулює рівень цукру в крові. Жир на животі та малорухливий спосіб життя можуть призвести до резистентності до інсуліну, що може стати причиною переддіабету та діабету 2-го типу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що західні дослідники дійшли висновку: дієта з цільнозернового пшеничного хліба може сприяти запобіганню вісцеральному жировому ожирінню.

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