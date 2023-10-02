«До нас прилетіло, і таке відчуття, що ліків і не приймала»: лікар пояснив, що робити з цим станом

Надмірна тривога, серцебиття, оніміння, відчуття жару та холоду, нудота, неприємні відчуття в животі — це нормальна реакція нашого організму на ненормальні обставини. У першу чергу, коли повітряна тривога і є небезпека, ми повинні подбати про безпеку себе та своїх близьких (коридор, сховища, паркінг тощо) і як показує практика — подалі від вікон. Й вікна бажано залишати під час повітряної тривоги відкритими, щоб не розбилися ударною хвилею, пояснює лікар-невропатолог та психіатр Євген Скрипник, який раніше розповідав про вітаміни «від нервів».

«Коли знаходитесь у стресі — використовуйте техніки заземлення, тобто це ті техніки, які повертають вас в стан «тут і зараз».

Вправа «метелик» дуже ефективна. Схрещуєте руки на грудній клітці та стукаєте пальцями почергового, поки не заспокоїтесь.

Подивіться навкруги. Де ви? Що навкруги? Хто з вами? Що бачите біля себе? Що бачите вдалині?

Прислухайтеся. Які звуки довкола вас? Транспорт, спів птахів, радіо/телевізор, музика? Що ви чуєте?

Доторкніться до чого-небудь. Візьміть будь-яку річ, погладьте тварину, помацайте. Сконцентруйтеся на кінчиках пальців. Що ви відчуваєте? Холод, тепло, шорсткість, м'якість? Яка фактура предмета у руках?

Понюхайте. Принюхайтесь. Запахи довкола вас. Які вони? Приємні чи не дуже? Знайомі чи ні?

З'їжте щось. Які відчуття язиком, у роті? Тому і переїдаємо часто, коли стресуємо".

Також ви можете, якщо надмірний стрес — випити чашку води маленькими ковтками. Обговорюйте з близькими ситуацію що трапилася, обніміть своїх близьких.

Нагадаємо розмову з психологом Світланою Чуніхіною: як продовжувати жити, коли весь світ злетів з котушок.

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