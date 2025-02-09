«Трампу потрібно не просто закінчити війну»: Зеленський про брехню путіна, ризик для Європи і вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для британського мовника ITV News. Він наголосив на тому, що все про, що говорить російський лідер володимир путін є брехнею.

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«Важливо було показати всьому світу, що все, що говорить путін, є брехнею. Що армія, починаючи з повномасштабного вторгнення й до теперішнього часу, їхня армія — вона поповнюється не кадровими офіцерами, не підготовленими людьми, а великою кількістю людей, яких вони використовують як м’ясо. І на Курщині цих 60 тисяч плюс їм не вистачило, щоб витиснути наші бригади, яких було набагато менше. Тому що їхні люди не такі боєздатні. І це також дуже важливо було показати світові, що ця армія — не така вона сильна, як здається. Просто ми жаліємо людей, а вони не жаліють», — заявив він.

Зеленський заявив, що потрібно розуміти, чим закінчиться ця війна.

«Потрібно розуміти, щоб ми були на одному боці з Америкою, з Європою. Не можна втрачати Європу. Це путін, і це ризик для всієї Європи. Я думаю, навколо цього ризику для свого населення, своїх держав треба об'єднуватись. Заморожений конфлікт призведе до того, що путін повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премії? Хто тоді ввійде в історію як переможець? Та ніхто. І це буде абсолютна поразка для всіх. І для нас дуже важливо, і для Трампа: йому потрібно не просто закінчити війну. Йому потрібно зробити так, щоб у путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас», — наголосив президент.

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Також Зеленський розповів, чи можливо в Україні провести вибори під час війни.

«Ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна і ми провели вибори. Наше населення проти виборів під час війни. Усі люди проти. Тому що всі розуміють, що відбудеться. Як усім голосувати? Як будуть військові голосувати? Що робити з мільйонами людей, які за кордоном? Як голосувати без них? І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях?» — вважає він.

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Як писали «ФАКТИ», Володимир Зеленський ймовірно зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.

Фото: Офіс президента

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