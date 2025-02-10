41.34 / 41.82 42.96 / 43.50
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Карма в дії: стало відомо, скільки паливних підприємств росії пошкодила Україна

10:20 10 лютого 2025
НПЗ у Росії після удару України

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що наша держава тривалий час ефективно працює по підприємствах паливно-енергетичного комплексу ворога. Й кожний точний удар погіршує ситуацію для окупантів. Відповідно у ворога виникли проблеми з переробкою нафти. Втім, роботи ще багато.

«Удари по таких підприємствах зменшують обсяг переробки нафти. Армія рф у результаті має труднощі з постачанням нафтопродуктів. Це змушує окупантів перекидати деякі системи ППО з фронту, аби захисти важливі об'єкти. Мають дефіцит нафтопродуктів, особливо в європейській частині росії. Крім того, ціни зростають. Але потенціал ворога ще великий», — сказав експерт.

На його думку, Україна пошкодила десь 30% таких підприємств. Можливо, цифра ближча до 40%. Виробництво зменшилось десь на рівні 20%, додав Плачков.

«Російські підприємства можуть компенсувати цей дефіцит, проте проблеми поступово наростають. Є труднощі з тою ж логістикою постачання нафтопродуктів окупантам», — резюмував він.

РЕКЛАМА

Додамо, військовий аналітик Андерс Пак Нільсен вважає, що росія відчує наслідки війни вже у 2025 році, адже українці довго працювали над цим.

РЕКЛАМА

120

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Замок Пугачової і Галкіна

Чужа нерухомість не дає спокою: музичний критик Сосєдов виступив з «пропозицією» щодо підмосковного замку Пугачової

Прогноз погоди на тиждень 10-16 лютого. Фото Pixabay

Мороз міцнішає, але до вихідних погода зміниться: синоптики розповіли, чого чекати від лютого на наступному тижні

Меган Маркл

Несподіваний поворот: Меган Маркл отримала новий «титул» від палацу

Чорні ботильйони

Чорні ботильйони — тренд весни-2025: з чим і як поєднувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту