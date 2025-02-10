Карма в дії: стало відомо, скільки паливних підприємств росії пошкодила Україна

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що наша держава тривалий час ефективно працює по підприємствах паливно-енергетичного комплексу ворога. Й кожний точний удар погіршує ситуацію для окупантів. Відповідно у ворога виникли проблеми з переробкою нафти. Втім, роботи ще багато.

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«Удари по таких підприємствах зменшують обсяг переробки нафти. Армія рф у результаті має труднощі з постачанням нафтопродуктів. Це змушує окупантів перекидати деякі системи ППО з фронту, аби захисти важливі об'єкти. Мають дефіцит нафтопродуктів, особливо в європейській частині росії. Крім того, ціни зростають. Але потенціал ворога ще великий», — сказав експерт.

На його думку, Україна пошкодила десь 30% таких підприємств. Можливо, цифра ближча до 40%. Виробництво зменшилось десь на рівні 20%, додав Плачков.

«Російські підприємства можуть компенсувати цей дефіцит, проте проблеми поступово наростають. Є труднощі з тою ж логістикою постачання нафтопродуктів окупантам», — резюмував він.

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Додамо, військовий аналітик Андерс Пак Нільсен вважає, що росія відчує наслідки війни вже у 2025 році, адже українці довго працювали над цим.

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