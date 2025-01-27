Українці довго працювали над цим: військовий аналітик про те, що росія відчує наслідки війни вже у 2025 році

Дональд Трамп повинен допомогти якнайшвидше закінчити війну, розпочату росією. Однак на заваді цьому стоїть лідер кремля путін, який наразі не бачить причин для переговорів про припинення війни. Навпаки, з огляду на територіальні здобутки на сході України, путін вважає, що він на шляху до перемоги. Днями Трамп пригрозив путіну новими санкціями, якщо лідер кремля продовжить відмовлятися від переговорів щодо війни в Україні. Данський військовий аналітик Андерс Пак Нільсен вважає, що путін не прийме пропозицію Трампа, пише t-online.de.

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«Президент США також демонструє, що він має лише поверхневе розуміння війни та мотивації росії. путін готовий пожертвувати своєю економікою заради війни. Загроза подальших санкцій не відверне його від цього шляху. Згадування Трампом про численні людські жертви також просто не цікавлять путіна. Але Трамп, очевидно, зрозумів, що не президент України Зеленський є перешкодою для переговорів, а путін. Щоб глава кремля все-таки сів за стіл переговорів, є єдиний засіб — військовий примус. путін повинен усвідомити, що він на межі поразки в Україні. Все інше не спрацює. Поки що путін бачить, що війна триває вже давно, але росія все ще має перевагу. Хід подій має змінитися. рф повинна включити задню передачу на полі бою. Тільки тоді можуть бути переговори», — вважає Нільсен.

Аналітик додав, що росія може продовжувати війну на півдні Донецької області, як і раніше.

«Але що станеться, якщо українці раптом просунуться вперед, наприклад, на півночі Луганщини? Це було б ознакою того, що вітер змінюється. І це цілком може статися вже цього року. Україна перебуває під тиском, щоб піти на ризик. Інакше не може бути ніяких переговорів. Україна в змозі здивувати росію, як це було в серпні минулого року з Курською наступальною операцією. Але вона має бути забезпечена необхідними озброєнням і технікою. Їй також потрібно розв'язати кадрову проблему. Однак з цими пунктами знову вступає в гру Трамп».

Андерс Пак Нільсен вважає, що росія відчує наслідки війни вже цього року. Українці працювали над цим протягом тривалого часу.

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«У 2025-му російська військова економіка може зіткнутися з серйозними проблемами. А до кінця цього року українці могли б відвоювати більше території, ніж втрачають. Останнім часом Україна систематично виснажує російську армію та військову економіку. путін не може встигати ні з набором, ні з виробництвом нового озброєння. Нова мобілізація в росії вважається непопулярною. І якщо путін продовжить виплачувати високі премії за призов, російська економіка постраждає. Крім того, Україна останнім часом масово активізувала свої атаки на російську глибинку. Якщо так триватиме й надалі, росія в якийсь момент втратить динаміку на фронті. У рф поступово закінчуються військові матеріали, економіка також занепадає, але не на межі колапсу. Зараз Захід повинен закрити всі задні двері санкцій. Якщо всі ці фактори спрацюють разом, то українці зможуть просуватися вперед на фронті, а не відкочуватися все далі назад. Це є передумовою для справжніх переговорів», — підкреслив експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку путіна, основних цілей війни проти України вже досягнуто.

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