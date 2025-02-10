Хотів би ще чотирьох дітей: Потап розповів про стосунки з Каменських та плани на майбутнє

Всупереч критиці у мережі і чутках про розлучення з Настею Каменських, репер і продюсер Потап сповнений бажаннями жити далі й не проти того, щоб завести з дружиною дітей.

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Про це він сказав в інтерв'ю журналістові з рф Юрію Дудю.



Розмова відбувалася в Іспанії і велася російською мовою. Під час спілкування репер відповів на кілька «незручних» питань, зокрема, про розлучення з Настею Каменських. За словами Олексія, війна лише зміцнила їхні стосунки, і у них в сім'ї просто чудово.

«Війна показала, що стосунки особисті каталізуються або в один бік, або в інший. Або пари розходяться, або стають міцнішими. У нас спрацювало в позитивний бік. Ми давно разом, дивимося в один бік, тому все добре. Ми були разом, проблем не було», — запевнив репер.

Щобільше, подружжя хоче стати батьками, а сам Потап мріє про багатодітну сім'ю. Наразі, за його словами, вони з Каменських працюють над цим. Однак чи вдасться їм народити дитину, за словами репера, «залежить від Всесвіту».

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«Звісно, хочу дітей. Мені б хотілося ще чотирьох. Але тут таке запитання, не лише до мене. Моя дружина теж дуже хоче дітей, ми працюємо над цим, нам подобається процес», — поділився артист.

Нагадаємо, не так давно Настя Каменських виступила у Варшаві. Публіка дуже тепло зустріла співачку та її пісні.

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