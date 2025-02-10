Зробіть так, і картопля буде без дротяника і без бур’янів: городниця з Одеси дала пораду дачникам

Надворі ще зима й морози, а аграрії вже починають готуватись до весняних робіт. Зокрема, городниця з Одеси розповіла про «дідівський спосіб», який вона застосовує при посадці картоплі.

ВІДЕО ДНЯ

«Дві прості дії — і картопля в мене точно буде здорова, без дротяника та бур’янів», — зазначає вона.

По-перше, жінка збирає цибулеве лушпиння. Й тримає його у картонній коробці. Це лушпиння весною вона буде додавати у кожну лунку з картоплею.

Речовини, які містяться у цибулевому лушпинні пригнічують шкідливі бактерії в ґрунті й підвищують імунітет рослини. Тоді сходи картоплі виглядають міцнішими.

РЕКЛАМА

Крім того, у лушпинні присутні фітонциди які захищають рослини від багатьох видів мікробів, знижують активність грибкових спор, зміцнюють кореневу систему рослин, а також знищують у ґрунті таких шкідників як червець та інші.

Городниця також повідомила, що навесні після посадки картоплі по поверхні ґрунту вона розкидає по дві жмені на сотку насіння фацелії. Фацелія зростає доволі швидко. Коли вона підросте, її треба вирвати й скласти вздовж рядів картоплі.

РЕКЛАМА

Також по ґрунту можна розсипати гірчичний порошок — приблизно 500 г на сотку землі. Гірчичний порошок у суміші із зеленою фацелією — це потужний засіб проти дротяників.

Жінка зазначає, що якщо так обробляти ділянку з картоплею протягом кількох років, то дротяників взагалі не буде.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, аграрій з-під Києва Валерій розповів, які рослини варто посіяти на розсаду у лютому.

Також варто звернути увагу на місячний посівний календар на лютий-2025.

336

Читайте нас у Facebook