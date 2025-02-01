Місячний посівний календар на лютий-2025: у які дні краще відкласти всі роботи в саду та на городі

В останній зимовий місяць дачники вже починають готуватися до наступного сезону та займатися розсадою, зокрема, томатів. Вдалим часом для висівання насіння вважається середина або друга половина лютого.

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При цьому досвідчені городники радять не забувати про фази Місяця, плануючи ті чи інші роботи. Так, коли місяць зростає (1−11 лютого), краще займатися посадкою, пересаджуванням, щепленням рослин, пише «На пенсії». Коли місяць спадний (13−25 лютого) — то краще працювати з корнеплодами та цибулевими культурами. Повня (12 лютого) краще підходить для обробки саду від шкідників, а у молодик (27−28 лютого) працювати в саду або на городі взагалі не рекомендується.

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Загалом найвдалішими для робіт вважають 2, 6, 9, 13, 18, 21, 25 лютого, а несприятливими — 11−14, 23, 27−28 лютого.

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А для посадки краще вибрати такі дні:

1−10, 15, 18−21, 25 лютого — тепличні культури та розсада овочів;

1−4, 8, 15−16, 20, 22, 25 лютого — зелень, прянощі, салати;

2−5, 9−10, 18, 25−26 лютого — саджанці дерев та чагарників;

3, 5−6, 9−10, 18−22 лютого — квіти.

В лютому можна на розсаду сіяти не тільки томати, а й перець, полуницю, баклажани, огірки, всі види капусти та квіти. Якщо погода дозволяє, то на ділянці можна починати виосаджувати плодові дерева.

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Місячний посівний календар на 2025-й рік читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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