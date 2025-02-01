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Місячний посівний календар на лютий-2025: у які дні краще відкласти всі роботи в саду та на городі

15:39 1 лютого 2025
Місячний календар городника на лютий 2025 року. Фото Pixabay

В останній зимовий місяць дачники вже починають готуватися до наступного сезону та займатися розсадою, зокрема, томатів. Вдалим часом для висівання насіння вважається середина або друга половина лютого.

При цьому досвідчені городники радять не забувати про фази Місяця, плануючи ті чи інші роботи. Так, коли місяць зростає (1−11 лютого), краще займатися посадкою, пересаджуванням, щепленням рослин, пише «На пенсії». Коли місяць спадний (13−25 лютого) — то краще працювати з корнеплодами та цибулевими культурами. Повня (12 лютого) краще підходить для обробки саду від шкідників, а у молодик (27−28 лютого) працювати в саду або на городі взагалі не рекомендується.

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Загалом найвдалішими для робіт вважають 2, 6, 9, 13, 18, 21, 25 лютого, а несприятливими — 11−14, 23, 27−28 лютого.

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А для посадки краще вибрати такі дні:

  • 1−10, 15, 18−21, 25 лютого — тепличні культури та розсада овочів;
  • 1−4, 8, 15−16, 20, 22, 25 лютого — зелень, прянощі, салати;
  • 2−5, 9−10, 18, 25−26 лютого — саджанці дерев та чагарників;
  • 3, 5−6, 9−10, 18−22 лютого — квіти.

В лютому можна на розсаду сіяти не тільки томати, а й перець, полуницю, баклажани, огірки, всі види капусти та квіти. Якщо погода дозволяє, то на ділянці можна починати виосаджувати плодові дерева.

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Місячний посівний календар на 2025-й рік читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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