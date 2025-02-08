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Україна

81% українців не відчули відключень, попри «лякалки» псевдоекспертів, — блогер

17:57 8 лютого 2025
відключення світла

Журналіст Сергій Іванов розкритикував тих, хто нагнітав ситуацію щодо відключень електроенергії, та запропонував створити «рейтинг» — список найбільш неточних і безвідповідальних прогнозистів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За даними соцопитування групи «Рейтинг», 81% українців узагалі не стикалися з відключеннями світла, ще 17% повідомили про незначні перебої. Це кардинально відрізняється від осінніх заяв «експертів», які запевняли, що українці сидітимуть у темряві по 12−20 годин на добу.

До лідерів «рейтингу дезінформації» журналіст відніс Олександра Харченка, який восени пророкував 20-годинні відключення, та ООН, що лякала світ заявами про 18-годинні перебої з електрикою.

Іванов зазначає, що саме завдяки таким панічним прогнозам у суспільстві ширилося відчуття приреченості, а західні ЗМІ підхоплювали ці заяви, посилюючи атмосферу страху.

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Журналіст також закликав українців додавати власних кандидатів до цього списку та наголосив на необхідності більш відповідального ставлення до експертних оцінок.

Раніше повідомлялося, що афільована до експерта Харченка фірма отримала 30 млн за формування схвальної думки про енергосектор України в ЄС.

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