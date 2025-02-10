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Червона весільна сукня — тренд-2025: ці поради варто взяти на замітку

22:26 10 лютого 2025
Червона весільна сукня – тренд-2025

Червона весільна сукня несподівано опинилася в центрі уваги на світових подіумах. Якщо ви збираєтеся виходити цього року заміж, обирайте саме цей колір. Він пасує абсолютно всім, важливо вибрати свій відтінок. Він має бути вам до лиця. І не забудьте про клатч.

Найкраще обирати лаконічний фасон, бо акцентом уже є яскравий колір. Не варто перевантажувати таку сукню декором — камінням і стразами. А ось прикраси — каблучка і сережки, будуть доречними. Якщо все ж таки ви обрали тканину з декором, тоді він уже є альтернативою прикрасам.

Що стосується прикрас, чудово поєднуються з червоною сукнею рубін і гранат або перли.

Не варто робити занадто яскравий макіяж. А ось яскрава червона помада на губах буде цілком доречна. Якщо ж робите акцент на макіяжі очей, то губи мають бути в натуральних відтінках.

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Червону сукню обирають дівчата, які люблять яскраві емоції. Цей колір символізує енергію, любов, багатство та удачу.

До червоної сукні пасуватиме букет із червоних або білих квітів, доповнених декоративною зеленню.

Нагадаємо про те, що білосніжні кали — тренд у весільних букетах. Вони вишукані та красиві.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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