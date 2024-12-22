Золотистий клатч — те, що зробить ваш образ у новорічну ніч чарівним. Доповніть ним будь-яку вечірню сукню або костюм, і ви почуватиметеся на висоті.

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Золотистий клатч поєднується практично з будь-яким кольором вбрання — чорним, червоним, синім, коричневим, зеленим… Такий аксесуар має особливо елегантний вигляд, якщо у вбранні не більше двох відтінків кольорів. До речі, це стосується і сріблястого клатча.

Чудово, якщо у вбранні є золотистий елемент — наприклад, брошка або кольє.

Моделей клатчів, які нагадують злиток золота, існує дуже багато. Найкращий вибір — мінімалізм у декорі. Золотистий клатч самодостатній — і в цьому його перевага. До нього необов'язково, а в інших випадках і небажано підбирати туфлі такого ж відтінку.

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Золотистий клатч, крім новорічних свят, затребуваний практично для будь-якої вечірки — весільної, дня народження…

Купуючи таку річ, оцініть не тільки її красу, а й зручність. Золотистий клатч — прекрасна ідея подарунка для тих жінок, які цінують стильні аксесуари.

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Раніше дизайнер розповів, у чому зустрічати Новий рік, і порадив не обмежувати себе.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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