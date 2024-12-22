41.67 / 42.29 43.50 / 44.25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Золотистий клатч — тренд зимових свят: із чим поєднувати

22:27 25 грудня 2024
Золотистий клатч – тренд зимових свят

Золотистий клатч — те, що зробить ваш образ у новорічну ніч чарівним. Доповніть ним будь-яку вечірню сукню або костюм, і ви почуватиметеся на висоті.

Золотистий клатч поєднується практично з будь-яким кольором вбрання — чорним, червоним, синім, коричневим, зеленим… Такий аксесуар має особливо елегантний вигляд, якщо у вбранні не більше двох відтінків кольорів. До речі, це стосується і сріблястого клатча.

Чудово, якщо у вбранні є золотистий елемент — наприклад, брошка або кольє.

Моделей клатчів, які нагадують злиток золота, існує дуже багато. Найкращий вибір — мінімалізм у декорі. Золотистий клатч самодостатній — і в цьому його перевага. До нього необов'язково, а в інших випадках і небажано підбирати туфлі такого ж відтінку.

РЕКЛАМА

Золотистий клатч, крім новорічних свят, затребуваний практично для будь-якої вечірки — весільної, дня народження…

Купуючи таку річ, оцініть не тільки її красу, а й зручність. Золотистий клатч — прекрасна ідея подарунка для тих жінок, які цінують стильні аксесуари.

РЕКЛАМА

Раніше дизайнер розповів, у чому зустрічати Новий рік, і порадив не обмежувати себе.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

23

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова може поїхати на Євробачення

Несподіваний поворот: Оля Полякова поїде на Євробачення від іншої країни?

Новорічні зірки

Левам — більше енергії, Близнюкам — нові ідеї, а Козерогам — роздуми про майбутнє: поради астрологів на святкову середу, 25 грудня

Різдвяний салат

Різдвяний салат: обов’язково приготуйте до зимових свят

Сассекси та король Чарльз

Меган Маркл не спілкується з королем Чарльзом: стали відомі подробиці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту