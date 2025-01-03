Це дуже чуттєво і смішно: Ніколь Кідман зіграла в інтимній сцені з бійкою

Режисерка фільму «Хороша погана дівчинка» Галина Рейн розповіла подробиці про яскраву чуттєву сцену з молоком. Акторка Ніколь Кідман, яка зіграла генеральну директорку та ідеальну дружину й матір Ромі (за цю роль Кідман була визнана найкращою акторкою на Венеціанському кінофестивалі), приймає склянку молока від стажиста Семюела (Гарріс Дікінсон) у сцені, натхненній власним досвідом Рейн, пише видання The News.

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Згадуючи випадок з минулого, 49-річна режисерка детально описала свій досвід, коли «набагато молодший» актор прислав їй склянку молока в барі.

«Я випила, а він просто пішов, — розповіла Галина Рейн. — Я подумала: „Як цей хлопець набирається сміливості?“ Я вирішила, що це дуже чуттєво. І подумала, що це дуже смішно».

Крім того, режисерка не посоромилась поділитися подробицями за кадром еротичного фільму. Так, для сцени бійки в інтимних стосунках між 57-річною Кідман та її партнером Дікінсоном, вона найняла постановника трюків.

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«Ви не можете провести бійку без координатора трюків, — сказала режисерка. - Ваші актори постраждають, і це буде мати поганий вигляд на камері. Те ж саме і з іншими сценами. Дуже корисно мати когось, хто знає всі маленькі хитрощі та змушує кожного почуватися в безпеці».

Додамо, що фільм вийшов 25 грудня з нагоди Різдва. Сюжет розповідає про впливову жінку Ромі, яку не влаштовує подружнє сексуальне життя. Вона знайомиться зі значно молодшим хлопцем, який йде в її фірму стажистом. У них зав’язуються пристрасні стосунки в стилі БДСМ.

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Тим часом ЗМІ обговорюють скандал навколо доньки Ніколь Кідман і її колишнього чоловіка Тома Круза Сурі, якій татусь нібито заповів мільйони, та вони кудись поділися.

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