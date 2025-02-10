«План помсти» Анджеліни Джолі: стало відомо, як актриса збирається вдарити по репутації Бреда Пітта

Після того, як з'ясувалося, що фільм «Марія» з Анджеліною Джолі не буде номінований на «Оскар» у 2025 році, актриса виявилася повністю спустошеною.

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Щоправда, розпач швидко перейшов у гнів, і, звинувативши у всьому колишнього чоловіка Бреда Пітта (за деякими даними, саме з поваги до нього кіноакадемія відмовилася розглядати кінокартину у якості номінанту), Енджі взялася за план помсти. Слід зазначити, не без успіху, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Зараз, за даними журналістів, актриса на повну силу вводить план в дію. Перший крок — власний імідж. Якщо раніше Джолі неохоче заводила теплі стосунки в Голлівуді, а єдиними своїми друзями вважала своїх дітей, то тепер вона вирішила обзавестися потрібними зв'язками.

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Якщо вірити інсайдерам, актриса активно запасається прихильниками серед знаменитостей, серед яких — Кейт Уінслет, Зої Салдана, Демі Мур, Ніколь Кідман, а також давня приятелька Анджеліни Сальма Хайєк.

«Анджеліна робить це спеціально. Вона звертається до голлівудської спільноти, щоби завести нових друзів. І це їй подобається», — цитує інформатора видання.

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А коли на стороні Анджеліни буде багато голлівудських знаменитостей, вона збирається нанести другий удар, яким зруйнувати і так вже «зіпсовану» репутацію Бреда. Яким буде цей удар, актриса тримає в секреті, але в оточенні актриси впевнені, що вона ні за що не пробачить колишньому чоловікові провал фільму, в який вклала всі свої сили.

Нагадаємо, що через ситуацію з Анджеліною Джолі Бред Пітт і його дівчина знову відклали весілля.

фото: Shutterstock

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