Індексація пенсій у березні: чи справді одержувачів виплат розділять на п'ять категорій

Те, що в березні пенсіонерам проіндексують виплати, було підтверджено на вищому рівні. Хоча й досі не відомо точно, про які саме відсотки індексації йдеться. Разом з тим, останнім часом почастішали різноманітні фейкові повідомлення, що стосуються пенсій. Основна мета таких «новин», які розміщують сумнівні канали, змусити людину перейти за посиланням та «дізнатися важливу інформацію про виплати». Втім, замість цього люди ризикують надади доступ шахраям до особистих даних.

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Видання «На пенсії» звертає увагу на одне з неправдивих повідомлень, автори якого стверджують, що пенсії індексуватимуть відповідно до віку, і що виплати деяким пенсіонерам можуть знизитися на 15−40%. Такі повідомлення можуть розповсюджувати як шахраї, так і різноманітні канали, які хочуть залучити більше читачів.

Фото зі сторінки napensii.ua

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Варто зазначити, що індексацію було впроваджено задля збільшення, а не зменьшення пенсійних виплат. Відсоток, на який індексуватимуться базові виплати, залежить від рівня інфліції та середнього зростання зарплатні (50% від рівня інфляції у 2024 році плюс 50% від зростання середньої зарплати за останні три роки порівняно з попередніми трьома роками).

Ймовірно, цьогорічна індексація плануватиметься на рівні10%.

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Варто зазначити, що зазвичай не індексуються виплати людям, які нещодавно вийшли на заслужений відпочинок.

Фото Pixabay

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